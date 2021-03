„Takticky jsme odehráli zatím nejlepší zápas sezony,“ hodnotil zápas kladně i přes prohru prostějovský trenér Jiří Šejba.

V první třetině branka k vidění nebyla. Největší šance ale měli domácí, nicméně vždy narazili na bezchybného Bláhu v prostějovské brance nebo na blok obrany Hanáků.

Proto to byli jako první Jestřábi, kteří se radovali ze vstřelené branky. Aktivní forčekink Hrníčka s Mrázkem přiměl domácí obranu k chybě v rozehrávce, kterou vystihl František Hrdinka a prostřelil porubského brankáře pod vyrážečkou.

„Kluci plnili dobře nastavenou taktiku. Musíme ale hrát ještě trochu více do ofenzivy, protože tam nám to hrála de facto první lajna. Další pětky se samozřejmě taky snaží, ale mají tam zbytečné kombinace. Chce to zjednodušit, mít větší tah na branku a hlavně nechybovat,“ popisoval kouč Hanáků.

Bláha držel Jestřáby

Ostravané mohli minutu nato srovnat, když se tváří v tvář Bláhovi objevil Toman. Prostějovský brankář ale svůj tým perfektním zákrokem držel ve vedení.

Osmadvacetiletý Bláha pokračoval ve skvělém výkonu i nadále, a nejen díky jeho zákrokům mohli svěřenci trenéra Šejby odejít po čtyřiceti minutách do kabin s jednobrankovým vedením.

„Ondra Bláha nás hodně podržel. Byl to náš základní stavební kámen a od něj se to celé odvíjelo,“ chválil jedničku prostějovské svatyně Šejba.

Porubští dobývali prostějovskou klec i v poslední části, a nakonec jim to přineslo ovoce. Hanáci ovšem také měli šance. Dokonce domácí celek přestříleli a mohli z hole Žálčíka nebo Chlána i odskočit na dvě branky a tím možná rozhodnout o vítězi prvního utkání.

„Buď dáte a odskočíte, nebo nedáte, uděláte chybu, dostanete gól a zápas je pryč,“ litoval Šejba.

Jenže to byli nakonec domácí, kteří srovnali. Lukáš Kozák napálil ihned po buly puk na prostějovskou klec a ten skončil až za brankovou čárou.

Rozhodl nastavený čas

Další branka již do konce základní části nepadla. Rozhodující gól tak padl v prodloužení a postarali se o něj Ostravané. Ti měli nejdříve šanci v přesilové hře, ale Hanáci oslabení zvládli. Necelou půl minutu nato se už ale domácí radovali z vítězného gólu, o který se postaral Michal Hotěk.

„Zápasy v play-off jsou takové šachy. Utkání bylo velmi vyrovnané. Kdo udělá více chyb tak ten prohraje. My jsme bohužel udělali tu druhou,“ mrzelo kouče Jestřábů.

Hanáci mají možnost reparátu v pátek, kdy je v plánu od 17 hodin odveta opět na porubském ledě.

„Možná uděláme nějaké změny v sestavě. Ještě se na to musíme podívat. Co jsme dnes ale produkovali, tak to bylo v pořádku,“ řekl Šejba spokojeně na závěr.

HC RT TORAX Poruba 2011 – LHK Jestřábi Prostějov 2:1p (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Kozák (Korkiakoski, Szathmáry), 63. Hotěk (Endál, Hudeček) - 21. Hrdinka (Hrníčko, Mrázek). Rozhodčí: Ondráček, Čech – Gančarčík, Polák. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Bez diváků.

Poruba: Muštukovs – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák, Voráček, Urbanec, Slavík – Sikora, Hudeček, Pořízek – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal – Špaček, Raška, Endál – Hotěk, Toman, Kanko. Trenér: Karel Suchánek.

Prostějov: Bláha – Piegl, Hrdinka, Drtil, Krejčí, Staněk, Hefka, Matyáš – Mrázek, Bartoš, Hrníčko – Žálčík, Chlán, Gago – Novák, Kaut, Jandus – Motloch, Janeček, Antoníček. Trenér: Jiří Šejba.

Výsledky ostatních zápasu předkola play-off:

Litoměřice – Sokolov 2:3 sn

Třebíč – Slavia Praha 4:1

Vsetín – Ústí nad Labem 2:1 sn