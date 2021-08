„Pro nás kvalitní příprava, protože když vezmu tento týden, tak jsme hráli s týmy, které by měly hrát v sezoně na špici,“ pronesl i přes prohru spokojeně po utkání hlavní trenér Jestřábů Aleš Totter.

Ze začátku byli aktivnější domácí, za které hrozil především Tomáš Jiránek, který se dvakrát dostal do dobré příležitosti, a nakonec to byl on, kdo napotřetí překonal porubského brankáře a v přesilové hře poslal Jestřáby do vedení.

Jenže Hanáci se z něj neradovali dlouho. O ani ne půl minuty později totiž srovnal Michal Vachovec, který z protiútoku rychlou střelou bez přípravy nedal Altrichterovi šanci.

„Hodně hoříme v koncovce, protože šancí tam bylo hodně. Je to škoda, protože jsme mohli zápas naklonit na naši stranu,“ mrzelo Tottera.

O výsledku rozhodl úvod druhé části, ve které se hosté dokázali prosadit z hole Jakuba Husy. Hanáci se tlačili za vyrovnáním a obranu hostí nejvíce zaměstnávali Tomáš Jiránek s Martinem Novákem. Protože ale ani ve hře bez brankáře, kde byl nejblíže gólu Kloz, branka nepadla, prohráli Jestřábi poprvé v přípravě.

„Neměli jsme v nějakých momentech takový pohyb, i když byl lepší než minulé utkání. Prohrávali jsme také osobní souboje a přistoupili jsme zbytečně na soupeřovu hru. Nebyli jsme tak rychlí na kotouči a neudržíme nějakou dobu vedení, a proto jsme prohráli,“ viděl důvody porážky prostějovský trenér.

Malou náplastí mohlo pro svěřence trenéra Tottera být vyhrané prodloužení, které se na rozdíl od předchozího zápasu se Vsetínem, kde se týmy nedokázaly domluvit, uskutečnilo. V tom se prosadil hned ve druhé minutě Petr Mrázek. Dokonce následovaly i nájezdy, v těch ale byli úspěšnější hosté.

„Musíme na těch věcech pořád pracovat. Samozřejmě je toho víc, ale tohle jsou ty základní. Výsledek ale bereme. Soupeř byl lepší a my jsme nedali gól ve hře pět na pět,“ řekl závěrem Totter.

Další utkání sehrají Jestřábi příští týden v úterý na ledě Vsetína a poté ve čtvrtek, kdy se opět představí na svém ledě, když od 18 hodin vyzvou Třebíč.

LHK Jestřábi Prostějov – HC RT Torax Poruba 2011 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Jiránek (Jáchym) – 13. Vachovec (Hotěk, Houdek), 23. Husa (Bitten). Rozhodčí: Kašík, Řehulka – Skokánek, Pavel. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0.

Prostějov: Altrichter (Bláha) – Husák, Hohl, Zajíc, Klimíček, Krejčí, Vala – Jelínek, Jáchym, Mrázek – Novák, Kloz, Rudovský – Jiránek, Babka, Švec – Podlaha, Koblížek, Dubský.

Poruba: Muštukovs (Brízgala) – Žovinec, Voráček, Szathmáry, Kozák, Husa, Urbanec, Houdek – Korkiakoski, Vachovec, Guman – Hrníčko, Bitten, Jenyš – Špaček, Toman, Stloukal – Gřeš, Hotěk, Kanko.