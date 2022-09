„Na to, že jsme v podstatě nový tým a Zvolen patří ke slovenské špičce, jsme podali systémově dobrý výkon. Dnes u nás nebylo slabého hráče. Počínaje Jardou Pavelkou v brance, který nám dal šanci vyhrát a pokračovalo to kompaktním výkonem celého týmu," pochvaloval si po zápase kouč Jestřábů Aleš Totter.

„Jsme rádi, že se nebáli hrát i mladí. Je to pro nás dobrý odrazový můstek do sezony," dodal ještě.

První dvě třetiny gól, i přes několik poměrně zajímavých šancí na obou stranách, nepřinesly. Asi nejblíže mu byl hned na začátku zápasu hostující Tomáš Jáchym, na druhé straně zase o něco později Huntebrinker a Messner. Následovaly šance prostějovských Slaniny, Zajíce a Machače. Nikdo z nich ale přesný nebyl.

A tak přišla třetí část, ve které se už přece jen sítě začaly napínat. Nejdříve se ve 45. minutě prosadil Jestřáb Filip Jansa po zadovce Jiránka a pět a půl minuty před koncem zdvojnásobil vedení Hanáků Jan Slanina, který se trefil přesně mezi Trenčanovy betony.

To ale nebylo všechno. Domácí se totiž nehodlali jen tak vzdát a pouhé dvě minuty a dvacet vteřin před třetí sirénou snížili. Postaral se o to Samuel Barcík, který od modré čáry švihem propálil vše, co mu stálo v cestě. Na víc se pak už ale svěřenci Petera Oremuse, i přes dlouhou power-play, nezmohli, a tak si Jestřábi mohli připsat skalp slovenského vicemistra.

„Největší kaňkou je zranění Davida Ostřížka a Petra Haška. U Davida to vypadá, že bude příští středu už připraven, u Petra to však vypadá na delší dobu," podotkl smutně prostějovský lodivod, kterému se tak v podstatě rozpadla jedna z jeho top útočných lajn.

I tak ale nezoufá a už všechno své soustředění směřuje ke generálce proti prvoligovým rivalům z Poruby, která proběhne už ve čtvrtek, a také potom k začátku ostré sezony, která začne pro jeho tým ve středu 14. září na ledě Frýdku-Místku.

„V generálce s Porubou ještě nějaké drobnosti pozměníme a nějaké hráče vyzkoušíme, ale už jsme na dobré cestě. Ukáže nám to také, jak jsme se zvládáním náročnějšího programu. Hrálo se totiž v tempu, dohrávali jsme na deset útočníků a do toho jsme ještě absolvovali dlouhou cestu. Zítra navíc ještě do toho máme trénink," uzavřel Aleš Totter.

HKM Zvolen - LHK Jestřábi Prostějov

Branky a nahrávky: 58. S. Barcík (Mudrák) - 45. Jansa (Jiránek, Valenta), 55. Slanina (Roman, Valenta). Rozhodčí: Rojík, Štefík – Staššák, Hovan. Vyloučení: 1:4 + Sládok (ZVO) a Ostřížek (PRO) 5+DKU. Bez využití.

Zvolen: Trenčan – Messner, Hain, Hanna, Mudrák, Hraško, S. Barcík, Sládok – Zuzin, Huntebrinker, Kašlík – A. Barcík, Langkow, Sideroff – Gropp, Šiška, Stupka – Csányi, Viedenský, Marcinek. Trenér: Peter Oremus

Prostějov: Pavelka – Valenta, Hamšík, Staněk, Malák, Pěnčík, Zajíc – Jiránek, Jáchym, Jansa – Burian, Ostřížek, Hašek – Novák, Vlach, Slanina – Machač, Venkrbec, Jandus. Trenér: Aleš Totter.