„Z naší strany dobrý zápas, hlavně co se týká pohybu. Soupeře jsme nepříjemně atakovali a díky dobrému forčekinku jsme po celou dobu měli v utkání poměrně dost šancí,“ řekl spokojeně po utkání trenér Jestřábů Jiří Šejba.

První z branky se radovali domácí, kteří ve třetí minutě využili hned svou první přesilovou hru. Známá tvář prostějovských fanoušků Tomáš Nouza předložil puk do odkryté klece Martinu Heřmanovi, který měl poté již lehkou pozici.

„Dá se říct, že jen kvůli naším chybám se domácí dostali k nějakým šancím, jinak jsme hráli velmi dobře,“ vysvětloval Šejba.

CHLÁN OPĚT S BODEM

Hanáci srovnali o dvě minuty později. Postaral se o to kdo jiný než dosavadní nejlepší střelec Chance ligy Petr Chlán, který si v přečíslení dvou na jednoho poradil s přihrávkou Ouřady a překonal i Soukupa.

Ke konci první části i Jestřábi dokázali využít přesilovou hru, a to z hole Jakuba Matyáše, který přesnou ranou nad rameno Soukupa nedal vrchlabskému brankáři šanci.

„Líbila se mi i hra v oslabení a v přesilových hrách, které jsme dvě využili a byli jsme mnohem nebezpečnější. Hráli jsme to v pohybu a soupeře hned atakovali,“ byl rád devětapadesátiletý kouč.

Hanáci nepolevili ani v prostřední části a postupně odskočili až do tříbrankového vedení. Nejprve se prosadil Daniel Vachutka, který dorazil puk po Mrázkově střele až za brankovou čáru.

Toho poté následoval v přesilové hře Lukáš Žálčík, který tvrdou ranou z mezikruží nedal Soukupovi moc šancí.

Vrchlabští ale ještě před koncem druhé třetiny snížili a postaral se o to opět Martin Heřman, který lehkou tečí změnil střelu Jana Olivy mimo dosah Bláhy.

Poslední perioda přinesla již pouze jednu branku, a to do prázdné klece. O tu se postaral minutu před koncem utkání svým druhým gólem Lukáš Žálčík a zpečetil tak prostějovskou výhru v poměru 5:2.

„Bylo vidět, že zápas je v naších rukách. Šlo jen o to to udržet celých šedesát minut,“ ví Šejba.

CO WÁGNER?

Letní posila František Wágner, kterého prostějovští fanoušci mohli kvůli zranění poprvé na ledě spatřit až minulý zápas se Šumperkem, v sestavě chyběl.

„Na tréninku vypadal dobře, proto hrál minulé utkání. Bohužel do Vrchlabí neodjel, měl nějakou virózu,“ vysvětlil Wágnerovu nepřítomnost Šejba.

PLÁN NA DALŠÍ DVA TÝDNY

Jak bude vypadat příprava prostějovského týmu v následujících dvou týdnech když, budou všechna sportoviště zavřená a tudíž hráči nemohou trénovat na ledě?

„Úterý, středa, čtvrtek budeme trénovat dvoufázově s tím, že využijeme venkovní hřiště nebo budeme někde v přírodě. Dá se tam dělat síla, potrénovat rychlostní vytrvalost, nějaké hry na malém prostoru. Rozdělíme to do menších skupin. Uvidíme ale, jak to bude v následujících dnech, protože se to může kdykoliv změnit,“ popisuje plán příštích týdnů Šejba.

A jeho názor na nová opatření? „Ta čísla jsou veliká. Lidé zodpovědní nahoře to musí posoudit. My tomu nerozumíme. Nám jde o to udržet kluky v nějakém provozu. I kdyby to byl trénink mimo led. Čtrnáct dní to každý vydrží. Důležité je, aby se to neprodlužovalo dál,“ přidal svůj pohled na věc.

HC Stadion Vrchlabí – LHK Jestřábi Prostějov 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Heřman (Nouza), 38. Heřman (Oliva, Chrtek) – 6. Chlán (Ouřada, M. Novák), 17. Matyáš (Hrdinka), 26. Vachutka (Mrázek, Bartoš), 31. Žálčík (T. Kaut, Bartoš), 59. Žálčík. Rozhodčí: Pešina, Čáp – Maštalíř, Pechánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. Bez diváků.

Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, J. Moník, Niko, Blažej, Jirků, Kynčl – Heřman, Chrtek, Nouza, M. Kratochvil, Pochobradský, Paulovič, Mrňa, Urban, F. Moník, Hozák, Matýs, Chalupa. Trenér: Václav Baďouček, Jiří Malinský.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Pěnčík, Drtil, Piegl, Hrdinka, Staněk – Mrázek, Bartoš, Vachutka, Motloch, T. Kaut, Hrníčko, Žálčík, Chlán, T. Jandus, Ouřada, M. Novák, Janeček. Trenér: Jiří Šejba.

JiŘÍ HORÁK