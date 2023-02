Vstup do utkání se Jestřábům absolutně nepovedl. V páté a šesté minutě totiž poslali Západočechy do dvoubrankového vedení Štěpán Csamangó s Adamem Rulíkem. Svěřence Aleše Tottera to ale nepoložilo a už na začátku minuty dvanácté je vrátil zpět do zápasu dělovkou od modré čáry Robin Staněk. Na obou stranách pak ještě proběhlo po několika šancích, další gól už ale diváci neviděli.