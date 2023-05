Po oznámení nových podpisů, odchodů a také nástupu nového hlavního trenéra došlo u Jestřábů i na oznamování posil. A hned tou první se stal zkušený útočník Jiří Fronk, který minulou sezonu strávil střídavě v Jihlavě a také v extraligovém Litvínově. Jedná se o borce, který má na svém kontě přes 230 zápasů v Chance lize. „Nejhlavnější důvod byl cíl a odhodlání týmu. Z něj i z vedení jsem cítil největší touhu a předsevzetí dojít co nejdále," řekl.

Jiří Fronk v dresu jihlavské Dukly | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

"Jsem velice rád, že se Jirku podařilo přivést. Je to hráč v nejlepším věku a dlouhodobě prokazuje skvělou výkonnost. Na jeho produktivitu budeme spoléhat i my," okomentoval první posilu nový hlavní trenér Martin Štrba.

Sám 29letý hráč přiznává, že byl s majitelem klubu Luňákem v kontaktu již minulou sezonu, ale byl tehdy ještě pod smlouvou. „Na konci minulé sezóny už jsme jednali jen o podmínkách a domluvili jsme se," popisuje a dodává: „Z týmu mám příjemný pocit, některé hráče už znám z dřívějších dob a se zbytkem se seznámíme postupně."

Fronk strávil minulou sezonu pendlováním mezi extraligovým Litvínovem a prvoligovou Jihlavou. U rivala Jestřábů z Vysočiny si během 24 zápasů připsal na své konto dvacet kanadských bodů za sedm branek a třináct asistencí, v barvách chemiků pak vstřelil v šestnácti zápasech jeden gól.

Svou, v tomto směru náročnou, sezonu si ale dle svých slov představoval trochu jinak. „Mým cílem bylo hrát extraligu celou sezónu, ale ve smlouvě jsem měl možnost střídavých startů do Chance ligy," popisuje.

Nyní ale už je na Hané a chce jednoznačně uspět a splnit tak vysoké cíle, které si ambiciózní celek do sezony dává. „Očekávám ty nejlepší výsledky v play-off a třeba i boj o baráž. Chci, aby tady měl každý stejný cíl, a to prostě vyhrávat zápas za zápasem. V tomto směru si myslím, že to tu je nastavené dobře," uzavřel Jiří Fronk.