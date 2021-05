Fanoušci Jestřábů ale stále marně čekají na oznámení posil, které by sestupu hanáckého klubu měly zabránit. Známý není ani nový trenér, který převezme kormidlo po Jiřím Šejbovi. Nové jméno by však mělo padnout již velmi brzy.

„Po víkendu sdělíme podrobnosti. Řešíme ještě detaily,“ poodkryl současnou situaci asistent trenéra Jestřábů Ivo Peštuka.

Klub prozatím oznámil pouze seznam hráčů, kteří v příští sezoně v prostějovském dresu nenastoupí. A seznam to není krátký. Pro připomenutí, klub opustili například Dominik Hrníčko, kapitán Tomáš Kaut nebo Lukáš Žálčík.

NÁROČNÁ SEZONA

Novinkou je nyní fakt, že kluby Chance ligy společně s Jestřáby již odsouhlasili návrh hracího systému na příští rok. Ve hře byly varianty dvě. Týmy nakonec skoro jednohlasně zamítly rozdělení soutěže po polovině základní části na dvě výkonnostní skupiny dle pořadí. Bude se tedy hrát tříkolově každý s každým. Návrh ještě musí odsouhlasit výkonný výbor Českého hokeje.

„Hlasovali jsme pro variantu, která byla odsouhlasena. Kromě dvou týmů všechny tuto variantu podpořili,“ vysvětloval Peštuka.

„Rozlosování je dané, začínáme v Sokolově. Mančafty na 15. 16. a 17. místě sestoupí přímo do druhé ligy. Celky na 13. a 14. pozici čeká série play-down. Poražený by měl poté rovnou padat o soutěž níže,“ pokračoval prostějovský asistent. Ani vítěz play-down ale nemá nic jistého, čeká jej baráž proti mistrovi druhé ligy.

Hanáky tak nečeká nic jednoduchého, což ví i trenér Peštuka.

„Z důvodu obav ze spadnutí do nižší soutěže samozřejmě nikdo nebude chtít hrát v dolních patrech tabulky. Počítáme s tím, že to takto bude vypadat příští rok. Musíme udělat vše pro to, aby mužstvo hrálo ve vrchní polovině tabulky a tyto starosti se nám vyhnuly,“ řekl závěrem.

Autor: Jiří Horák