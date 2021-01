„Celý zápas bylo vidět, že jsme se do toho nemohli dostat. Poruba je dobrý tým, měli výborný pohyb. My jsme ze začátku nehráli svoji hru a nebyli jsme vůbec v tempu,“ popsal důvody porážky prostějovský trenér Jiří Šejba.

Začátek vyšel lépe hostujícímu celku. Aktivní Ostravané ve 4. minutě otevřeli skóre, když Bláhu překonal Lukáš Endál.

Na rozdíl dvou branek poté zvýšil Tomáš Voráček, který chytrou střelou dostal puk až za brankovou čáru.

„První dva góly byly laciné. Nemáme pokrytého hráče před bránou a pak nám odjede křídlo a nepohlídá si střílejícího obránce,“ litoval Šejba.

NEPROMĚNĚNÁ PŘESILOVKA

Hanáky mohla do zápasu vrátit přesilová hra pět na tři. Ta sice trvala jen čtyři vteřiny, protože prostějovský Drtil fauloval jednoho z ostravských hráčů v útočném pásmu. Nicméně i tak dlouhá početní výhoda čtyři na tři byla pro Jestřáby velkou šancí vrátit se do zápasu.

„Mohlo se to zde lámat. Kdyby se tak stalo, mohlo to vypadat jinak. Nicméně v přesilových hrách nemáme žádné střely a nedorážíme i když máme před brankou dva hráče,“ popisoval prostějovský kouč.

Těsně před polovinou utkání se hosté radovali potřetí. Po faulu Bartoše nařídil jeden z hlavních rozhodčích trestné střílení, které lišácky proměnil Lukáš Endál.

Jediným střelcem domácího celku byl pár vteřin před koncem Lukáš Žálčík, který pečetil skóre na 1:3.

„V přesilových hrách jsme nic neměli. Nevím, čím to bylo. Musíme se na to znovu podívat, a hlavně reagovat na to, jak soupeř proti nám hraje. Když se něco řekne, tak se to musí dělat. Bohužel někteří hráči to neakceptovali a ty informace nevstřebali,“ řekl naštvaně Šejba.

Prostějovské hokejisty nyní čeká pár dní volna. Na zimním stadionu se setkají opět 3. ledna a již o tři dny později je čeká další utkání, a to s první Jihlavou.

LHK Jestřábi Prostějov – HC RT TORAX Poruba 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Žálčík (Chlán) – 4. Endál (Kanko, T. Voráček), 15. T. Voráček (Kanko, Špaček), 29. Endál (TS). Rozhodčí: Čech, Fiala –Konvička, Novák. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Pěnčík, Sova – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Žálčík, T. Kaut, Hrníčko – M. Novák, Chlán, T. Jandus – Podlaha, Motloch, Janeček. Trenér: Jiří Šejba.

Poruba: Muštukovs – Teper, Žovinec, Kozák, Szathmáry, T. Voráček, Dundáček, Urbanec – Pořízek, Hudeček, Sikora – Stloukal, T. Jáchym, Žolobov – Špaček, Kanko, Endál – Brodek, Toman, Hotěk. Trenér: Martin Janeček.

Jiří Horák