Prostějov a Marek Račuk - tohle spojení se obnovuje již podruhé. Čerstvě jednatřicetiletý centr se po roční odmlce vrací zpět do jestřábího hnízda. Tento borec původem z Teplic a odchovanec litvínovských chemiků spojil většinu své dosavadní kariéry se severočeskými kluby. Mimojiné i s chomutovskými Piráty, kde okusil i českou extraligu.

Marek Račuk | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

Loňskou sezónu pak po odchodu z celku Jestřábů poprvé v kariéře odehrál v zahraničí, konkrétně v polské Cracovii Krakov. S tou se dostal až do semifinále tamní nejvyšší soutěže, skončil však na nepopulárním čtvrtém místě. Nyní se tedy vrací zase zpět. „Samozřejmě se moc těším, protože v Prostějově jsem byl vždy spokojený," řekl.

Spokojen s jeho návratem byl i hlavní trenér Martin Štrba, který o hráčových kvalitách vůbec nepochybuje. "Dalo by se říct, že je to takový návrat ztraceného syna. Jeho kvality není třeba zmiňovat, hledali jsme adekvátní nebo i lepší náhradu za Romana Vlacha a to vše pevně věřím, že Marek splňuje a svým způsobem hry nám pomůže dosáhnout cíle, který jsme si dali," uvedl.

A dle Račukových slov to skutečně vypadá, že si Hanáci vybrali správně. Je totiž správně nahecovaný a připravený plnit i ty nejvyšší klubové mety. „Minulý rok jsem strávil poprvé v zahraničí, kde jsem zase poznal něco nového. Byla to pro mě skvělá zkušenost i díky tomu, že jsem si mohl zkusit Ligu mistrů, kde jsme porazili i soupeře jako Villach nebo Färjestadt," vypráví. Krakov však nakonec i přes dobré výsledky nepostoupil. V základní skupině skončil třetí.

„Po sezóně jsem však měl hned jasno a chtěl jsem se vrátit do Prostějova. To co se tu za poslední dva roky dělo mi prostě říkalo, že chci být v tomhle týmu," dodal ale ihned nato.

Třetí posila Jestřábů. Do Prostějova přichází Petr Šidlík

Zmínil se ale i o polské nejvyšší soutěži, která v očích českého hokejového fanouška nepředstavuje bůhví jakou kvalitu. „Zkušenost to byla opravdu obrovská. Na Krakov budu vzpomínat jen v tom nejlepším," popisuje.

Při svém polském angažmá ale nezanevřel ani na svého nyní už znovu aktuálního zaměstnavatele. „Možná to teď fanoušky trochu překvapí, ale Jestřáby jsem sledoval dost. Výsledky snad všechny a tak 60 % zápasů jsem viděl on-line. Nyní budu chtít klukům pomoci, jak jen nejvíc to půjde," hlásí natěšeně.

A ač byl mimo Prostějov pouze onu jednu zmiňovanou sezonu, přiznává, že kabinu díky nákladné rekonstrukci skoro ani nepoznal. „Měl jsem nějaké informace, že tady ke změnám v tomto směru došlo. Rozhodně jsem ale nečekal, že to bude až tak dobré. Moc se mi výsledek líbí a pro nás hráče je to vážně bomba. Určitě za to patří dík i městu," uzavřel Marek Račuk.