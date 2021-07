V úterý oficiálně odstartovala společná příprava prostějovských hokejistů na nový ročník Chance ligy. Ta suchá probíhala individuálně. Na ledě se kromě 23 již avizovaných hráčů a dvou brankářů představí i hráči na zkoušku.

„Budeme se zaměřovat na detaily prvních čtrnáct dní. Červenec bude o tom, že tréninky budeme zakončovat hrou na dvě brány i s rozhodčími,“ uvedl asistent trenéra Vlastimil Wojnar pro Prostějovský večerník.

Kromě simulace zápasů se trenéři chtějí věnovat také individuálním dovednostem. Někteří borci, například Josef Podlaha, Jan Štefka či Robin Staněk, v tomto směru budou mít výhodu, na led totiž chodili už minulý měsíc v Přerově s tamním skills koučem Vítem Černohousem.

Důraz na herní činnosti v přípravě, slova trenéra Tottera i představy majitele Luňáka jasně napovídají, že Prostějov se v nové sezoně bude chtít prezentovat hlavně atraktivní ofenzivní hrou. Zapomínat ale nesmí na zadní vrátka. Obrana zatím čítá sedm jmen plus univerzála Jakuba Babku, který může nastoupit jak v útoku, tak i v defenzivě.

Posila Husák: Soutěž se pročistí

V té zatím vyčnívá jméno Patrik Husák. Navrátilec, který v předminulé sezoně zazářil v dresu Poruby, by měl taktéž vydatně podporovat útok.

„Hlavně mě těší důvěra od trenéra a to je základ, protože když vám trenér věří a dá vám čas na ledě, tak se pak hraje úplně jinak. Udělám maximum, abych tuto roli potvrdil a pomohl co nejvíce týmu,“ prohlásil Husák pro klubový web.

Po individuální přípravě už tedy s týmem trénuje na ledě. Jestřáby čeká celkem deset přípravných utkání. To první odehrají již 3. srpna v polském Jastrzebie. Tým by tak měl být 11. září kvalitně nachystán na náročnou sezonu, kdy z Chance ligy sestoupí až pět celků.

„Je to jedině dobře, že se to takhle nastavilo. Za mě už to mělo být dávno. Nechápu, proč se ta naše liga vůbec zavírala a vůbec se poslední roky nepadalo. Soutěž se pročistí, zkvalitní a každý zápas bude boj do poslední vteřiny,“ těší se Patrik Husák a nezapomněl ani na prostějovské fanoušky, kteří si pořádného hokeje dlouho neužili.

„Bylo to strašné zvláštní. Jsem hlavně rád, že se celá sezóna hrála a neodpískala se, ale moc se mi to nelíbilo. Hokej hrajete pro diváky. Člověka to víc vyhecuje, jsou tam větší emoce a lepší atmosféra. Doufám, že letos už bude svět v pořádku a diváci nás poženou za co nejlepšími výsledky,“ uzavřel bek.