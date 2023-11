Třaskavý hokejový souboj Prostějova se Vsetínem se nečekaně rychle proměnil v hru kočky s myší. Do sítě Jestřábů sypali Valaši jeden gól za druhým, ale očekávaná výměna brankářů nepřišla. Proč? Druhý golman nebyl v zápisu o utkání a do hry tak zasáhnout nemohl.

Nástup LHK Jestřábi Prostějov, Chance liga 2023/2024 | Video: David Kubatík

Čtyři góly za deset minut. Strážce jestřábí svatyně Jaroslav Pavelka by za normálních okolností přepustil své místo náhradníkovi. Místo toho se musel protrápit až do konce nevydařeného zápasu. "Chyby se stávají, ale tohle je amatérština. Vyvodím z toho důsledky," komentoval majitel klubu Jaroslav Luňák, který na utkání osobně nebyl, protože je aktuálně v zahraničí.

Debakl od Vsetína. Musíme zvládat i nepříjemné situace, říká kouč Jestřábů

Spílání fanoušků na to, že nestřídá brankáře si musel vyslechnout i kouč. "Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. I po této stránce musíme být pro příště lépe připraveni," vyjádřil se bezprostředně po zápase Martin Janeček.

Štipčák chytal za Havířov

Z jakého důvodu měli Jestřábi k dispozici pouze jednoho brankáře? Stabilní dvojka Marek Štipčák byl uvolněn na střídavé starty do Havířova a právě ve středu chytal zápas druhé ligy v Kopřivnici. Proti Vsetínu měl krýt Pavelkovi záda havířovský Martin Šindelka. Ten do Prostějova dorazil, ale z důvodu toho, že neměl potvrzenou smlouvu a dořešené střídavé starty za tým Jestřábů, nemohl být uveden do zápisu o utkání.

Na Pardubice s oběma golmany

"Na sobotní zápas s Pardubicemi budou k dispozici Jarda Pavelka i Marek Štipčák," potvrdil Martin Janeček.

Utkání 27. kola Chance ligy mezi LHK Jestřábi Prostějov a HC Dynamo Pardubice B se hraje v sobotu 2. prosince v 17 hodin.

V dalším domácím utkání přivítají Jestřábi tým Pardubice B