Branky a nahrávky: 10. Rudovský (Husák, T. Jáchym), 51. T. Jáchym (Mrázek, Jiránek), 52. Mrázek (Novák, J. Kloz), 60. Novák (J. Kloz, Babka) – 29. Štohanzl (Svoboda, Krejčík), 30. J. Veselý (Šafránek, J. Sklenář). Rozhodčí: Koziol, Marek – Zídek, Komínek. Vyloučení: 5:7, navíc Veselý (Kolín) do konce zápasu. Využití: 2:0. Diváci: 1 210.

„Zlepšovali jsme se postupně. Trpělivost hráčů a důvěra, že to otočíme, rozhodla. Jsme rádi, že naši fanoušci jdou konečně s radostí a úsměvem na rtu domů, protože si to zasloužili. Věřili jsme tomu, že ten tým třikrát za sebou doma prostě neprohraje,“ dodal Totter na klunovém webu.

Ještě deset minut před koncem třetí třetiny prohrával Prostějov s Kolínem 1:2 a první domácí výhra sezony mizela v dálce. Pak ale srovnal v přesilovce Tomáš Jáchym a o pouhých 25 vteřin později vstřelil rozhodující gól střetnutí Petr Mrázek. Do prázdné klece v závěru upravil na konečných 4:2 Martin Novák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.