Prostějovští hokejisté pokračují na vítězné vlně. Na ledě Kolína je však nečekalo nic jednoduchého. Nastoupili proti nim totiž zarputilí Kozli a museli čelit dvěma trestným střílením z hole velezkušeného veterána Petra Koukala. Z jednoho dokonce prohrávali. Nakonec se ale zvedli a díky dvěma vstřeleným brankám si domů odvážejí veledůležité tři body.

Hokejisté Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body, byl to těžký zápas od začátku až do konce," říkal po zápase prostějovský kouč Martin Štrba.

Jestřábi v první třetině přežili dvě oslabení, jinak se ale z obou stran hrál opatrný hokej s malým počtem brankových příležitostí. Dvě trochu větší, avšak ne tutové, měli domácí hráči Král a Pajer. Do kabin se však naprosto po zásluze odcházelo za bezbrankového stavu.

V druhé třetině Hanáci neproměnili tři přesilovky během pár minut, za což je stihl zasloužený trest. Unikajícího Pajera totiž fauloval Ostřížek a bylo z toho trestné střílení. Toho se ujal veterán Petr Koukal, který se nijak nerozmýšlel a poslal puk mezi Pavelkovy betony. Dvě minuty před druhou sirénou mohl v oslabení vyrovnat Burian, který jednomu z Kolínských vypíchl kotouč a vydal se na útěk přes celé kluziště. Na Soukupa si ale nepřišel, a tak byli po dvou třetinách lehce spokojenější domácí. Nutno ale říci, že tu třetí začínali ve třech.

A právě toho Jestřábi využili. Přesně s návratem prvního z vyloučených, Stanislava Vrhela, totiž doklepl Ostřížkův pokus do odkryté branky Zdeněk Doležal. Ve 48. minutě však mohli znovu prohrávat, když byl proti nim odpískán další nájezd. Koukal v tomto případě znovu Pavelku překonal, zakončil však pouze do horní tyče. Prostějovští sice ještě museli jít do čtyř, jak se ale ukázalo, moc jim to nevadilo. Puk vzal jednomu z Kozlů Petr Hašek a nedal Soukupovi šanci. Na přelomu 56. a 57. minuty pak mohli Hanáci dvakrát svůj náskok navýšit. Jak Hašek, tak Maruna však ve svých megašancích selhali. A tak to Kolín zkusil v šesti a…dočkal se gólu. Podle rozhodčích jej však docílil už po zaznění třetí sirény.

„Spousta oslabení a vyloučení, někdy to je holt tak, že je to celé na křeč a na sílu, ale kluci až do posledních vteřin ukázali bojovnost a zvládli to. Zaslouží si velké díky, stejně jako ta hrstka fanoušků, co přijela takovou dálku a podpořila nás. Jsme rádi, že jsme tuto vítěznou sérii prodloužili," dodal ještě Martin Štrba.

Jeho svěřenci zvítězili už počtvrté v řadě za tři body a těch už na svém kontě mají sedmnáct. Stejně jako čtvrtý Sokolov a pátý Přerov. Díky lepšímu skóre ale i se zápasem k dobru zaujímají parádní třetí místo.

SC Marimex Kolín - LHK Jestřábi Prostějov 2:1 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. Koukal (TS) – 41. Doležal (Ostřížek, Hanousek), 49. Hašek. Rozhodčí: Svoboda, Mejzlík – Dědek, Maňák. Vyloučení: 11:5, navíc Král (KOL) 10 minut. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 812.

Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Hampl, Gaspar, Piegl, Naar, Šedivý – Dlouhý, Skořepa, Pajer – Ouřada, Koukal, Král – Síla, Moravec, Vrhel – Šedivý, Morong, Gajda. Trenér: Jan Šťastný.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Poledna, Drtil, Krejčí, Forman, Pěnčík – Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Račuk, Doležal – Jiránek, Pitule, Fronk – Antoníček, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Štrba.