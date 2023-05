Přípravné období se kvapem blíží a u prostějovských Jestřábů nenechávají nic náhodě. Klub totiž podepsal další dva klíčové hráče. Jedním z nich je dosavadní kapitán a zkušený borec Matouš Venkrbec a druhým zase mladý nadějný hráč Petr Hašek. Jestřábí hnízdo naopak opouští útočník Tomáš Jandus, který příští sezonu stráví na vsetínském Lapači.

Matouš Venkrbec (vlevo) a Petr Hašek | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

Matouš Venkrbec se tímto podpisem stává prostějovským unikátem. 34letý útočník, který v uplynulém ročníku nastoupil do úplně všech zápasů a nasbíral v nich 28 kanadských bodů za jedenáct branek a sedmnáct asistencí, totiž na Hané odehraje svou již dohromady osmou sezonu. To se zatím nikomu jinému nepodařilo.

„Svědčí to nejspíš o tom, že mi Prostějov přirostl k srdci. Motivací tak pro mě není nasbírat tu nejvíc sezón, ale udělat s Prostějovem velký úspěch. Kariéra není nekonečná, takže myslím, že už je na čase," říká s pevným odhodláním v hlase.

Petr Hašek pak neměl start do minulého ročníku zrovna nejlehčí. Kvůli zranění z přípravy totiž naskočil až do osmého chanceligového kola. „Rozhodně to bylo náročné. Před zraněním jsem na sobě cítil, že se fakt cítím v dobré kondici a potom mi trvalo několik měsíců, než jsem kondici nabral zase zpátky," popisoval své strasti.

Během sezony pak spolu oba hokejisté několikrát nastoupili v jedné lajně. A jak to tak podle jejich slov vypadá, ani jeden si nemohl v tomto směru vůbec na nic stěžovat.

„Jsem nadšený z kvality mladých kluků, které se podařilo před sezonou přivést a Hašan je jedním z nich. Má všechny předpoklady být vynikající hráč. Moc rád jsem se s ním na ledě vždycky potkal," říká Venkrbec.

„S Matoušem jsem vždycky nastupoval moc rád, je to zkušený a zodpovědný hráč, se kterým byla radost hrát. Chodili jsme celou sezónu spolu i na oslabení, takže jsme toho společně odehráli docela dost, za což jsem moc rád," doplnil svého staršího a zkušenějšího kolegu Hašek.

Jestřábi v uplynulé sezoně skončili i přes velké problémy se zraněními na skvělém čtvrtém místě po základní části, ve čtvrtfinále vyřadili suverénně Litoměřice v poměru 4:0 na zápasy a následně odehráli nezapomenutelnou semifinálovou sérii se Vsetínem, ve které nakonec padli 2:4. Jak ji tedy hodnotí oba zmínění hráči, kteří budou prostějovské barvy hájit i v příští sezoně?

„Já ji za úspěšnou považovat nemohu. A to ani s odstupem. V semifinále nebyl žádný tým, který by byl vyloženě lepší než ostatní. Baráž byla dosažitelná a zápasy rozhodly maličkosti. Tak to ve sportu chodí," krčil rameny Venkrbec.

Petr Hašek to však vidí trochu jinak. „Za mě měla sezona mnoho pozitiv. Drželi jsme se většinu sezóny v horní části tabulky. Akorát do teď mě trochu mrzí, kolik hráčů nám během play-off odpadlo. Myslím si, že kdybychom byli zdraví a přálo nám trochu víc štěstí, přes Vsetín bychom přešli. Věřím, že příští rok ligu vyhrajeme," uzavřel.

Jandus na Lapač

Pokračovat s týmem už však nebude další útočník Tomáš Jandus, který z Prostějova zamířil právě k úspěšnějšímu semifinálovému soupeři, který pak ve Valašském finále vypadl se zlínským rivalem. Tomáš Jandus podepisuje smlouvu ve VsetíněZdroj: Zdroj: Web VHK Robe Vsetín

„Jsem rád, že tým jako Vsetín o mě projevil zájem. Vždy jsem se moc těšil na zdejší fanoušky, když jsem na Lapač jezdil jako soupeř. Pokaždé to byly kvalitní zápasy s kvalitním týmem. Jsem proto rád, že budu toho součástí v domácím prostředí a těším se na spolupráci," uvedl pražský rodák pro webové stránky Valachů poté, co ve Vsetíně podepsal jednoletou smlouvu s opcí na další rok.