„Prvního prosince opět hrajeme, takže potřebujeme, aby se hráči dostali do tempa,“ vyhlíží prostějovský trenér Jiří Šejba souboj s Kladnem.

Jestřábi se rozdělili na dva týmy a nastoupili proti sobě v plnohodnotném utkání, ve kterém se z vítězství 3:1 radovala sestava v tmavých dresech vedená Ivem Peštukou. Branky si připsali Žálčík, Chlán a Podlaha.

Za světlé pod vedením Jiřího Vykoukala skóroval pouze v závěru Matěj Novák.

„Tento týden jsme dělali herní věci a další týden je v plánu vypilovat detaily. Je potřeba tréninky proložit i takovýmto utkáním, protože zápasové vytížení prostě chybí. Na obou střídačkách byli trenéři, kteří do hráčů neustále chrlili to, co po nich chceme. Svůj účel to určitě splnilo,“ pronesl spokojeně prostějovský lodivod.

Jinou možnost, jak se co nejvíce přiblížit zápasovému vytížení, totiž svěřenci trenéra Šejby neměli.

„Těžko bychom hledali soupeře z Chance ligy nebo z nižší soutěže, protože ty pořád stojí, takže tohle byla jediná varianta,“ popisuje.

„Chtěli bychom příští týden ještě dvakrát tohle modelové utkání zařadit,“ dodal Šejba.

Na hráčích již bylo vidět, že jsou druhý týden na ledě. Nicméně úvodní týden nasvědčoval tomu, že za sebou Hanáci mají dlouhou pauzu a pouze tréninky na suchu.

„Minulý týden jsme to z toho důvodu pojali kondičně, aby se do toho kluci vrátili. Hlavně jsme chtěli, aby dostali zpět i techniku, protože první trénink byl všelijaký. Každopádně nebylo se čemu divit po těch třech nedělích,“ smál se osmapadesátiletý kouč.

Testování celého týmu

První liga se opět rozběhne v sobotu. Nicméně jelikož mají Hanáci odehráno nejvíce utkání ze všech, začnou až prvního prosince.

„Na papíře je to zatím potvrzeno. Teď budou hrát týmy, které mají méně zápasů, a zbytek bude čekat. Některé týmy nebudou například muset testovat všechny, protože byli déle nakažení, nás se to bohužel netýká. My musíme otestovat komplet celý tým,“ řekl Šejba.

Kouč rozhodčím

Prostějovský trenér si dokonce vyzkoušel i roli rozhodčího, jelikož někdo musel utkání řídit. Šejba tudíž neváhal a ujmul se této role, která pro něj byla premiérou.

„Někdy je to nebezpečné. Normálně jsou na ledě čtyři, takže se člověk nemusí tolik pohybovat a má své území. Člověk i musí jako rozhodčí přemýšlet trochu jinak. Já jako trenér jsem už třeba věděl, přes kterou stranu budou týmy rozjíždět útok. I tak mě to ale jednou trefilo. Rozhodčí to nemají jednoduché každopádně,“ dodal na závěr.

Autor: Jiří Horák