„Prostějovské vedení stále pracuje na sestavení nového a silného kádru,“ stojí na stránkách Jestřábů.

Jan Rudovský má na své působení v Prostějově dobré vzpomínky. V obou sezonách patřil k ofenzivním tahounům a byl také postrachem v přesilových hrách. Ve 102 zápasech za Jestřáby připsal 93 kanadských bodů (39+54).

Po jeho konci v hanáckém celku zamířily jeho kroky do Frýdku-Místku, Chomutova, Znojma a konec posledního ročníku odehrál v Havířově, kde se mu však příliš nedařilo.

Dvaatřicetiletý forvard Martin Novák odehrál v Prostějově taktéž dvě sezony, a to mezi lety 2015-2017. Především ve druhé z nich s Rudovským táhli prostějovskou ofenzivu.

Novák si v základní části v 52 zápasech připsal 47 bodů (15+32). Ani jeho následných pět asistencí ve čtyřech zápasech v předkole s Přerovem v roce 2017 však na postup do čtvrtfinále nestačily. Novák poté zamířil na čtyři roky do Českých Budějovic a podílel se i na postupu Motoru do české extraligy.

Do třetice zkušenosti

Třetí ohlášenou posilou je čtyřiatřicetiletý útočník Jan Kloz. Ten má v první lize za sebou více jak 650 zápasů. Prošel například Ústím nad Labem, Litoměřicemi, Mostem, Kladnem nebo Českými Budějovicemi.

Poslední sezonu strávil v Havířově a Vsetíně. Pár zápasu stihl také v nejvyšší české soutěži. Přidá tak do své sbírky další prvoligový klub, kde by měl patřit, stejně jako v těch ostatních, k oporám.