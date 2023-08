Dva týdny před novou prvoligovou sezónou se Jestřábi rozhodli podepsat ještě jednu posilu. Tou je 37letý urostlý obránce, který už jen svou postavou budí respekt - ze Znojma příchozí Vojtěch Kloz.

Vojtěch Kloz | Foto: se svolením Orlů Znojmo

Ten už se k týmu připojil na zkoušku v minulém týdnu a stihl za Hanáky odehrát všechny zápasy na ostravském RT TORAX Cupu. Právě zde trenéry přesvědčil o svých kvalitách a ti mu na oplátku nabídli k podpisu smlouvu.

„Hledali jsme do našich obranných řád ještě nějakého silného vysloveně defenzivního obránce. Vojta přišel na zkoušku, když jsme hráli turnaj a svými výkony a přístupem si vybojoval kontrakt. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je velice zkušený a spolehlivý," řekl hlavní kouč Martin Štrba.

I dle slov nové jestřábí akvizice to vypadá, že je hráč na své nové angažmá dostatečně natěšený a měl by tak být pro tým skutečným přínosem. „Prostějov je ambiciózní klub a co jsem stačil poznat, tak kluci jsou tady kvalitní a všichni chceme hrát nahoře, takže se těším na úspěšnou sezónu," prozradil Kloz své první dojmy po podpisu.

Mezi své priority také uvedl, že pro něj bylo klíčové zůstat v Česku. Po sezoně 2012/2013, kterou strávil v extraligových Karlových Varech, totiž hned dalších devět ročníků strávil na kluzištích v Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii a v Maďarsku. V tom minulém pak odehrál tři zápasy za sokolovský Baník, ale hlavně 35 za znojemské Orly, kterým dvěma góly a devatenácti asistencemi pomohl s vytouženým postupem do Chance ligy.

„V cizině už jsem byl dost dlouho. Tady budu mít alespoň příležitost jet domů za dětmi s přítelkyní a také celou svou rodinou. Budu moct vidět já je a i oni mě na ledě," řekl s úsměvem a dodal: „Na každý post je tady sice velký tlak, ale to je jen a jen dobře. Tlak ve správné míře je výborná motivace k lepším výkonům."

Fanoušci Jestřábů se na nový přírůstek do Štrbovy a Majerovy sestavy mohou těšit už dnes, kdy se v prostějovských barvách poprvé postaví na domácí led proti houževnatému Frýdku-Místku. „Pořád je to příprava a já to beru tak, že ji musíme co nejlépe sehrát a připravit se na sezónu. V té pak budeme chtít samozřejmě vyhrávat a udělat vše pro nejvyšší možný úspěch," uzavřel s viditelným odhodláním.