Po ohlášení první posily, kterou se stal útočník Jiří Fronk, se nyní na Hanou přestěhovala druhá nová tvář. Jde o obránce se zkušenostmi ze švédského mládežnického hokeje, ale také z mezinárodní EBEL a české extraligy, kde hájil barvy Bílých Tygrů z Liberce, karlovarské Energie, Zlína a velice krátce i mladoboleslavských bruslařů, Tomáše Hanouska.

Tomáš Hanousek | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Tomáš je typ obránce, kterého jsme na trhu přesně hledali - čili pravák se zkušenostmi z extraligy. Potřebovali jsme beka do přesilovky a Tomáš to splňuje. Věřím, že se mu u nás bude dařit a naplní naše očekávání," okomentoval posilu kouč Martin Štrba.

Tento 24letý borec strávil většinu minulé sezony u chanceligové konkurence, konkrétně v až téměř do konce o záchranu bojujícím béčku pardubického Dynama. Nyní se však přesouvá do klubu, který naopak zajímají příčky nejvyšší a on sám si to moc dobře uvědomuje.

„Samozřejmě, že každý z nás chce hrát o ty nejvyšší pozice. Jsem velmi rád, že to takhle dopadlo. Kromě sportovních cílů mě ale oslovily i další aspekty, kterými jsou výborné zázemí, ambice a také velký zájem trenérů," vysvětluje.

Kromě 26 zápasů na východě Čech ale odehrál i sedm utkání za pražskou Slavii a dokonce i pět v dresu extraligové Mladé Boleslavi, během nichž si stihl připsat i jednu asistenci. „Bylo to trochu náročné, ale takhle to v hokeji občas chodí. Každopádně jsem rád, že už je to za mnou a můžu se plně soustředit na práci, která na mě čeká tady právě v Prostějově," říká natěšeně.

Dosavadní vrchol své kariéry ale neoddiskutovatelně zažil na severu Čech, v dresu libereckých Bílých Tygrů. V něm odehrál rovných 137 mačů, během kterých si na své konto připsal hned 35 kanadských bodů, což jistě není na obránce vůbec špatné.

„Na angažmá v Liberci vzpomínám jenom dobře, dařilo se mi tam a doufám, že tomu bude stejně i tady. S trenéry jsem už mluvil, vím co ode mě očekávají a věřím, že dokážu splnit jakoukoliv roli, která mi bude udělena, aby náš tým byl úspěšný," hlásí sebevědomě hráč, který svá dorostenecká a juniorská léta strávil ve švésdkém Södertälje a který se na příští sezonu připravuje individuálně s kondičním trenérem Alešem Pařezem. Ten se mimo jiné věnuje i takovým jménům, jako jsou David Pastrňák nebo Jakub Vrána. Na ledě se pak dle svých slov připravuje s dalším osobním koučem Davidem Kalivodou.