Úvod utkání vyšel lépe domácím, kteří se v prvních šesti minutách dvakrát prosadili a vypadalo to, že utkání bude mít jasný směr. Hanáci sice začali zápas oslabením, nicméně jej úspěšně zvládli a poté udeřili zásluhou Petra Mrázka, který rychlou střelou nedal třebíčskému brankáři šanci.

I u druhé branky Jestřábů byl aktivní Mrázek, který našel Petra Beránka před hostující klecí a ten střelou mezi betony zvýšil náskok svého týmu.

„Prvních deset minut bylo solidních. Dali jsme dva krásné góly. Potom jsme měli dvě přesilovky, ale už střídání předtím jsme byli nedbalí. Začali jsme předržovat kotouče a byli jsme všude o krok později. Díky tomu jsme nepřidali třetí gól a místo toho jsme se dostali ze zápasu,“ popisoval prostějovský trenér Aleš Totter.

Hosté dokázali snížit až po polovině hry, když využili tlaku z přesilové hry a pár vteřin po jejím uplynutí se prosadil kapitán Bittner.

Třebičští cítili šanci a hnali se dál za vyrovnáním. V poslední periodě měli i dost šancí na to, aby zápas srovnali, ale domácí obrana společně s výborným Altrichterem stále držela jednobrankové vedení.

Vítězství Hanáků nakonec pojistil pár vteřin před koncem střelou přes celé kluziště do prázdné branky Patrik Husák. Jestřábi se tak podruhé v tomto týdnu radují z výhry, když po vítězství na ledě Vsetína vyhráli i s Třebíčí.

„Soupeř tam měl nějaké šance a my jsme museli bránit až do konce a pojistku jsme přidali až v power-play. Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli, ale takto nemůžeme doma před fanoušky hrát. Nebylo to podle našich představ,“ řekl nespokojeně po utkání Totter.

Dvě výhry po sobě bereme

Hanáci tak vůbec poprvé v přípravě dokázali obě utkání v jednom týdnu zvládnout a z pěti zápasů již mají tři vítězství.

„Ten týden je samozřejmě lepší, když se vyhrává. Máme ale vše o gól. Pět přípravných zápasů a kdybychom dnes nedali gól do prázdné branky, tak to bylo opět pouze o jednu branku. Je to všechno vyrovnané a my si musíme uvědomovat ty detaily a na nich pracovat. Nesmíme ztratit ani jednu chvilku v utkání, protože se to může okamžitě otočit,“ ví prostějovský kouč.

Liptovský Mikuláš zrušen

Další utkání čeká Hanáky příští týden ve čtvrtek, když se od 18 hodin utkají s polským týmem Jastrzębie. Jelikož dva domácí zápasy s Liptovským Mikulášem byly zrušeny, jedná se o poslední domácí přípravné utkání Jestřábů před novým ročníkem Chance ligy.

„Bude to asi jiný hokej. Jsou hodně důrazní a pro nás je to výborná prověrka. Máme možnost něco dotrénovat, když nám odpadly dvě utkání s Liptovským Mikulášem a zapracovat na našich chybách a věcech, které nám nejdou,“ dodal závěrem Totter.

LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Mrázek (Beránek), 6. Beránek (Mrázek, Jáchym), 60. Husák (Jáchym) – 34. Bittner (Psota). Rozhodčí: Doležel, Kašík – Horák, Řehulka. Vyloučení: 6:6. Bez využití.

Prostějov: Altrichter (Bláha) – Husák, Havlík, Klimíček, Babka, Krejčí, Vala – Beránek, Jáchym, Mrázek, Jelínek, Kloz (A), Rudovský, Jiránek (A), Štefka, Švec, Koblížek, Novák Martin (C), Dubský.

Třebíč: Mičán (Jekel) – Forman, Furch, Mlčák, Gabrhelík, Chalupa, Zukal, Svoboda – Šťovíček, Bittner (C), Psota, Vodný (A), Nedvídek, Střondala, Krliš, Gajarský, Ferda (A), Křehlík, Michálek, Vedral.