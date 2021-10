První trhlinu v prostějovských plánech udělal ve 4. minutě Jakub Herman, který se ocitl úplně sám mezi kruhy a otevřel skóre. Husák pak navíc při přesilovce nabídl samostatný únik Süssovi, nejlepší střelec Zubrů ale trefil jen tyč.

„Od první minuty bylo na nás znát, že jsme nachystaní a cítil jsem, že tady nemůžeme prohrát. Domácí mají výborný útok, párkrát nám tam zatopili, ale my jsme byli trpěliví, důslední, obětaví a počkali si na šance, které jsme proměnili,“ byl spokojen přerovský trenér Vladimír Kočara.

Do druhé třetiny vstupovali Jestřábi s dvouminutovou početní výhodou v zádech po zbytečném faulu Pšurného. A tři vteřiny před návratem přerovského centra na led z dorážky srovnal Jan Kloz.

Jenže přesilovku využili i Přerované. Daniel Krenželok ozdobil své druhé vystoupení v dresu Zubrů druhým gólem a hosté opět vedli.

Důležitost přesilových her podtrhl ve 35. minutě Jiří Klimíček, který podruhé srovnal, pak už ale v prostředním dějství úřadovali Přerované.

Kdy se lámal chleba?

Okamžitou odpověď měl přichystanou Jakub Svoboda, který šťastně tečoval Krislovo nahození. Na 4:2 poté zvyšoval po brejku Matěj Svoboda, který dorazil střelu exprostějovského Matěje Nováka.

„Přerov hrál play-off hokej, my chtěli hrát hokejově. Prohrávali jsme ale souboje, pokaždé, když jsme se nadechovali, tak jsme dostali za chvilku gól. Kdybychom druhou třetinu dohráli 2:2, tak byla velká šance to dohrát,“ hodnotil kouč Prostějova Aleš Totter.

Ve třetí třetině vzplály emoce už na začátku páté minuty, kdy Jestřábi sice snížili na 3:4, Přerované v čele s Petráskem ale reklamovali kopnutí bruslí či atakování hostujícího gólmana v brankovišti. Sudí nicméně po diskuzi branku uznali a zápletka byla na světě.

Autorem gólu byl Jan Rudovský, kterého o chvíli později rozhodčí možná trošku „kompenzačně“ vyloučili za kontakt s Petráskem na dvě minuty. Zubři nevyužili tuto ani následující početní výhodu, poté se ale radovali při hře ve čtyřech. Jan Süss tečoval střelu od modré a hosté opět vedli o dva.

Domácí pak zkusili osm minut před koncem hru bez brankáře, tento risk se ale Aleši Totterovi nevyplatil. Matěj Novák potopil svůj bývalý tým přesnou střelou do prázdné klece – 3:6.

„Ve hře pět na pět jsme dali jediný gól za padesát minut. Byli jsme zbytečně nervózní, dvakrát jsme se vyhodili sami. Patří to k tomu. Bylo to nějaké riziko, ale šli jsme do toho. Na hráčích bylo vidět, že jsme neměli sílu prosazovat se pět na pět,“ vysvětloval lodivod Jestřábů.

Přerované si ještě necelé tři minuty před koncem vylepšili statistiky při hře v přesilovkách, když se nechytatelně trefil Matouš Kratochvil.

Zubři tak ovládli šesté prvoligové derby v řadě. „Přerov derby umí. Ta bilance Prostějova je hrůzostrašná a my jsme v tom pokračovali. Někteří hráči na to derby nebyli nachystaní mentálně a asi si to musí odžít. Je to proces a věřím, že tahle porážka nám může i pomoct,“ věří Aleš Totter.

„Jsem šťastný, že jsme mohli přerovským lidem radost. Za to, že nám tady vytvořili perfektní prostředí si to zaslouží. Bez nich by to nebylo ono,“ uzavřel Vladimír Kočara.

Hokejové derby mezi Prostějovem a Přerovem.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 22. Kloz (Klimíček, Martin Novák), 35. Klimíček (Kloz, Mrázek), 45. Rudovský (Husák, Jáchym) – 4. Herman (Jakub Svoboda), 25. Krenželok (Süss, Pšurný), 35. Jakub Svoboda (Krisl, Herman), 39. M. Svoboda (Matěj Novák), 52. Süss (Hamrlík, Hrabal), 53. Matěj Novák (Černý, Jan Svoboda), 58. Kratochvil (Jakub Svoboda, Herman). Rozhodčí: Květoň, Obadal – Blažek, Měkýš. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:2. Diváci: 2581.

Prostějov: Bláha – Motloch, Husák, Klimíček, Babka, Vala, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák, J. Kloz, Mrázek – P. Beránek, Štefka, M. Švec – Dubský, T. Koblížek, Š. Jelínek. Trenér: Aleš Totter.

Přerov: Petrásek – R. Černý, D. Krenželok, Hamrlík, Hrabal, Seemann, Krisl, Ševčík – T. Doležal, Pšurný, Süss – M. Kratochvil, Herman, Jakub Svoboda – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Matěj Novák – Jan Svoboda, D. Indrák, Sebera. Trenér: Vladimír Kočara.