„Hokej se hraje na góly a ne na krásu,“ řekl nespokojeně po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Úvodní branka zápasu padla necelé čtyři minuty před koncem první dvacetiminutovky, když domácí dokázali využít první početní výhodu v zápase. Adam Zeman si sjel mezi kruhy a přesnou ranou překonal Bláhu.

„Opticky jsme na kotouči, ale naše zakončení je velmi špatné. V tom nás domácí předčili a ukázali, jak se zakončuje. Ať už to byla střelba, dorážky nebo agresivita před soupeřovou bránou,“ popisoval Šejba.

I druhá branka Vsetínských z kraje druhé části padla v přesilové hře a byl to opět Adam Zeman, který našel recept na Bláhu a střelou z první poslal svůj tým do dvoubrankového vedení.

„Dali ty branky hrozně brzo. Jakmile mají šanci střílet, tak vystřelí a jsou nachystaní před brankou na dorážku. My si to pořád dáváme dokola bez nějaké střely, bez hráče před brankářem a poté se divíme, že nedáme góly,“ vysvětluje kouč Jestřábů.

Svěřenci trenéra Šejby se prosadili až dvě minuty před koncem druhé třetiny a i do třetice padla branka v přesilové hře. Petr Mrázek potáhl puk za branku domácích a předložil jej Lukáši Žálčíkovi, který se nemýlil.

Jenže jednobrankový rozdíl vydržel pouze minutu, jelikož domácí rychlou odpovědí Romana Půčka opět Hanákům odskočili.

„Určitě to bylo rozhodující. Dostali jsme zbytečnou branku. To se musí odehrát dozadu, pohlídat si to a dohrát to na 0:0. Kluci vypadli z taktiky a to se nesmí stát,“ varuje Šejba.

DVĚ BRANKY GORČÍKA ROZHODLY

Domácí poté dvěma rychlými slepenými brankami z hole Sebastiána Gorčíka svůj náskok ještě zvýšili a vítězství si do konce základní hrací doby již pohlídali. Hanáci tak prohráli třetí utkání v řadě a v první dvanáctce mají před posledními čtyřmi zápasy základní části náskok pouhých pět bodů na nepostupovou třináctou pozici.

„Musíme zabrat. Nějaké věci změníme a přesilovky musíme hrát více takticky, abychom neměli tak otevřenou hru. Každý zápas pro nás bude strašně důležitý, protože potřebujeme už nějaké body. Jakýkoliv bod z těch prohraných zápasů by nás držel nahoře. Musíme tu hezkou hru proměnit v hru skutečnou, produktivní s góly. Ne si jen jít zahrát, ale jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát,“ uvědomuje si prostějovský trenér.

Důležité budou hlavně zápasy s tabulkovými soupeři z Litoměřic a Slavie. Další utkání ale hrají Jestřábi v sobotu na svém ledě s Havířovem. Zápas začíná v 17 hodin.

Autor: Jiří Horák

VHK ROBE Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 17. A. Zeman (Pechanec, Gorčík), 22. A. Zeman (Bartko, Pechanec), 40. Půček (R. Vlach, Kucharczyk), 45. Gorčík (R. Vlach, Bartko), 46. Gorčík (Březina, Štach) – 39. Žálčík (Mrázek, Drtil). Rozhodčí: Cabák, Květoň – Vašíček, Komínek. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: Bez diváků.

Vsetín: Gába (Málek) – Ondračka, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka, Štach, J. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, Kucharczyk – Půček, Šilhavý, Vítek – L. Bednář, A. Zeman, Berger. Trenér: Roman Stantien.

Prostějov: Bláha (Wolf) – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Staněk, Hefka, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, T. Kaut, M. Novák – Motloch, Podlaha, T. Jandus – Ouřada, Janeček, Vachutka. Trenér: Jiří Šejba.