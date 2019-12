Hokejisté Prostějova dokázali posedmé za sebou bodovat, přesto po domácím utkání proti Benátkám nad Jizerou nemohli být spokojeni. Ani oni, ani jejich fanoušci, kteří je při odchodu do šaten vypískali.

Jestřábi totiž s Benátkami prohráli 3:4 v prodloužení, což má za jeden nepříjemný důsledek.

„Jsme zklamaní z výsledku. Zavřela se nám cesta do horní osmičky. Nám teď nezbývá nic jiného než bodovat v příštích zápasech a bojovat o postup do předkola,“ řekl pro web Jestřábů jejich hlavní trenér Ladislav Lubina.

Po 27 zápasech ztrácí jeho tým na osmou Slavii osm bodů, ve hře jich je ještě devět. Naděje, že se Hanáci tedy probojují do osmičky, sice stále žije, ale je jen v rovině teorie.

Jestřábům utekly začátky

Benátky se v zápase dostaly do rychlého vedení, které gólem v oslabení pět minut po začátku druhé části zdvojnásobily. Ještě do druhé přestávky ale domácí hokejisté stihli srovnat. Rychle reagoval Jandus, pak v početní výhodě vyrovnal Nouza.

Znovu se ale Prostějovským nepovedl vstup do třetiny, Benátky si díky Dudovi zase vzaly svůj náskok zpátky. Jestřábi však opět doskočili, když ke své asistenci k Jandusově brance přidal také gól Matej Paulovič, který Prostějov posílil v rámci střádavých startů z Hradce Králové.

„Byla to rychlá akce. V pátek mi zavolali z klubu a řekli mi, že jdu do Prostějova. Nastoupil jsem asi po měsíci. První třetinu jsem na sobě cítil, že jsem dlouho nehrál. V prostřední části jsem se do toho nějak dostal a už to bylo lepší,“ popsal Paulovič pro klubový web Jestřábů.

Prodloužení se ale Lubinovu mužstvu nevydařilo, hosté zásluhou Klapky po třech minutách a 15 vteřinách získaly bod navíc pro sebe.

Tím se Prostějovu elitní osmička vzdálila do nedohledna.

Už v pondělí jedou Jestřábi na led pražské Slavie, ve středu doma hostí Jihlavu. Třicetikolový program základní části pak uzavřou v sobotu na ledě vedoucích Českých Budějovic.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Benátky nad Jizerou 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 27. T. Jandus (Paulovič, Miškář), 37. Nouza (M. Jandus, Divíšek), 51. Paulovič (Miškář, T. Jandus) – 3. Niko (A. Dlouhý, R. Duda), 26. Šír, 45. R. Duda (Chrtek, A. Dlouhý), 64. Klapka (Kunst, R. Duda). Rozhodčí: Filip Vrba, Robert Čech – Jan Kleprlík, Michael Hranoš. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1.

Prostějov: Štůrala – Muška, M. Jandus, Husa, Hrdinka, Hamrlík, P. Krejčí – L. Krejčík, Račuk, Žálčík – Hrníčko, Divíšek, Nouza – T. Jandus, V. Meidl, M. Novák – Chlán, Miškář, Paulovič.

Benátky nad Jizerou: Schwarz – Buchtela, Kunst, Aubrecht, Hampl, Havlín, Niko, Bukač – Wiencek, Šír, Průžek – R. Duda, Chrtek, Klapka – Jiruš, A. Dlouhý, D. Špaček – Drábek, Křepelka.