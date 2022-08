Horácká Slavia začala pořádně zostra. Už na začátku šesté minuty byl po brankách Davida Michalčuka a Antonína Bořuty 2:0. Jestřábi se ale nesložili a v čase 6:30 snížil David Ostřížek. Poté však v patnácté minutě hráli domácí přesilovku a při ní na 3:1 upravil Daniel Poizl. Tímto skóre první třetina také skončila.

Ustojí trenér Jílek špatný start do sezony? Jeho pozice není úplně pevná

Na konci 25. minuty se potom už mohlo zdát, že je o všem definitivně rozhodnuto. Během pouhé půlminuty se totiž prosadili Václav Krliš s Martinem Dočekalem a světelná tabule rázem ukazovala divoký stav 5:1.

Hanáci pak ale vstali z mrtvých. Už za necelou minutu snížil Vilém Burian, za pět minut přidal třetí zásah do třebíčské klece Tomáš Jiránek a v čase 34: 57 vstřelil kontaktní gól při vlastním oslabení znovu Burian. Z luxusního domácího vedení tedy zbylo po dvou třetinách jen to úplně nejzákladnější.

A když už to pak vypadalo, že se třebíčští hokejisté dočkají hubené výhry, vyrovnal pouhé tři a čtvrt minuty před sirénou dvacetiletý David Routa. A prodlužovalo se. Dlouho však ne. Již po pouhých 24 sekundách ukončil utkání Ladislav Bittner.

Od Formule 1 k bugině! Bahenní hardcore, popsal Enge autokrosovou premiéru

„Pro nás je určitě kredit, že jsme to za stavu 1:5 nezabalili a dotáhli to do prodloužení. Je to ale škoda. Takovéto zápasy se do budoucna budeme muset naučit vyhrávat," pokračoval prostějovský trenér.

„Celkově jsme s tím zápasem ale měli naložit lépe. Na druhou stranu jsme ale stále v nějakém procesu a ve hře se objevují věci, které tam vidět chceme. Domů dnes můžeme jet se vztyčenou hlavou, ale máme jednoznačně na víc," dodal na závěr Aleš Totter.

SK Horácká Slavia Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov 6:5p. (3:1, 2:3, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Michalčuk, 6. Bořuta (Furch), 15. Poizl, 25. Krliš (Vodný), 25. Dočekal (Psota), 61. Bittner – 7. Ostřížek, 26. Burian (Ostřížek), 31. Jiránek (Maruna), 35. Burian, 57. Routa. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Furch, Poizl, Tureček, Forman, Sedláček, Svoboda A. – Vodný, Bittner, Krliš, Dočekal, Malý, Psota, Svoboda M., Michálek, Ferda, Michalčuk, Šilhavý, Novák Matěj. Trenér: Kamil Pokorný.

Prostějov: Němeček – Malát, Pěnčík, Poledna, Hamšík, Prchal, Benda – Jiránek, Machač, Jansa, Burian, Venkrbec, Routa, Ostřížek, Jandus, Slanina, Maruna, Novák Martin, Dubský. Trenér: Aleš Totter.