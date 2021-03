V předkole play-off se tedy utkají právě s ostravskou Porubou, která skončila šestá.

„Nastoupili ti, kteří v průběhu sezony moc nehráli. Pár hráčů je zraněných, tak jsme je nechali odpočinout. Někteří nás mile překvapili, jako třeba Janeček nebo Antoníček. Naopak ti, o kterých jsme si mysleli, že bychom je mohli v play-off využít, nás zklamali,“ hodnotil prostějovský trenér Jiří Šejba.

Domácím vyšel parádně vstup do utkání, když v první třetině vstřelili tři branky a dali tak zápasu jasný směr. První gól dokonce po chybě prostějovského brankáře Wolfa vsítili Porubští ve vlastním oslabení zásluhou Radima Tomana.

„První gól byla chyba brankáře. Druhý padl ze situace, kterou jsme klukům ukazovali před utkáním. Třetí branku jsme špatně rozebrali. Za zády nám přijel hráč a my o něm nevěděli,“ popisoval Šejba.

Hanáci se poprvé a také jedinkrát v zápase radovali z branky z kraje druhé části, když Matěj Novák nic nevymýšlel, zatáhl puk z obranného pásma až do pásma útočného a poté rychlou střelou nachytal Foltána v brance Poruby.

Porubští si ovšem ještě ve druhé třetině vzali tříbrankové vedení zpět z hole Lukáše Kozáka.

„Měli jsme tam dobré chvíle a bylo to jen o tom, že nejsme nehráli v plné polní. Poruba nás poté motala v obranném pásmu. Je potřeba se hlavně zlepšit na hokejce. Rozdíl s prací s kotoučem je tam vidět,“ ví osmapadesátiletý trenér.

Kozák se poté prosadil i v úvodu poslední periody a konečnou podobu dal výsledku také svou druhou brankou v utkání Radim Toman.

ZNOVU S PORUBOU JIŽ VE ČTVRTEK

Jestřábi tak do předkola vstupují s ne úplně lichotivou bilancí, když si z posledních sedmi utkání nepřipsali ani bod. Nicméně play-off je jiná soutěž.

„Zápas nám ukázal, co a jak. Poruba je velmi dobrý tým, což ukázala i dnes. Víme ale, jak na ni hrát. Poodkryla svůj herní styl a my se na to musíme dobře takticky připravit. Důležité je mít dobrou organizaci a hrát s minimálně vyloučenými,“ prozrazuje recept na favorizovaného soupeře Šejba.

Vyřazovací část, kde se tedy svěřenci trenéra Šejby utkají s ostravskou Porubou, začíná již ve čtvrtek a v pátek. Hanáci sehrají první dva zápasy na ledě ostravského celku. První domácí duel je čeká v neděli. Do čtvrtfinále postupuje tým, který si připíše tři vítězství.

„V úterý máme takové posezení. Něco si vyříkáme a ve středu dostanou hráči do hlavy důležité věci. Ať už na tréninku nebo prostřednictvím videa. Naskočí nám hráči, kteří nám nehráli a ti určitě pomohou,“ poodkryl plány před první střetnutím Šejba.

HC RT TORAX Poruba 2011 – LHK Jestřábi Prostějov 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Toman (Kanko), 12. Korkiakoski (Stloukal), 17. Sikora (Hudeček, Teper), 35. Kozák (Jáchym, Teper), 42. Kozák (Jáchym), 54. Toman (Kanko, Hotěk) – 26. Novák. Rozhodčí: Ondráček, Marek – Konvička, Vašíček. Vyloučení: 1:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Poruba: Foltán – Voráček, Urbanec, Szathmáry, Kozák, Teper, Žovinec, Slavík – Sikora, Hudeček, Pořízek – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal – Špaček, Raška, Endál – Hotěk, Toman, Kanko. Trenér: Karel Suchánek.

Prostějov: Wolf – Hefka, Hrdinka, Drtil, Krejčí, Staněk, Pěnčík, Matyáš – Podlaha, Bartoš, Vachutka – Žálčík, Chlán, Gago – Novák, Motloch, Jandus – Ouřada, Janeček, Antoníček. Trenér: Jiří Šejba.