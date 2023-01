„Dneska jsme neměli tak dominantní vstup do zápasu. Soupeř šel bohužel do vedení a tím také mírně pookřál. Začaly nám odskakovat puky, Sokolov díky tomu jednoduše protečovával kotouče a čekal na brejky," hodnotil zápas prostějovský kouč Aleš Totter.

Podobný obraz hry mohli diváci sledovat i ve druhé dvacetiminutovce, která však žádný gól nepřinesla. A to navzdory tomu, že na obou stranách po několika zajímavých příležitostech přišlo.

Stav 0:1 pak vydržel až do 54. minuty. Do minulosti ho totiž poslal svou vyrovnávací trefou po nádherné přihrávce Illéše David Ostříže. A tak se chvíli před zazněním třetí sirény začínalo znovu od nuly. Po vyrovnání dostali ale Jestřábi nová křídla a dvě a půl minuty před koncem je poslal do vedení Jakub Illéš, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži před Michajlovovou brankou. Sokolovští horníci to pak zkusili ještě bez brankáře, žádný z bodů ale nakonec z Prostějova nevydolovali.

„V závěru se k nám přiklonilo štěstí za naši pevnou vůli a zaslouženě jsme vyhráli. Jedná se o hodně ubojovanou výhru, ale o to více je pro nás také cennější. V dalším zápase každopádně musíme být mnohem důraznější v koncovce," uzavřel Aleš Totter.

Prostějovští hokejisté tak díky třem bodům z expresní dodávky udrželi čtvrté místo o bod před dotírajícími Litoměřicemi, se kterými poměří síly už v pondělí 9. ledna. Hrát budou znovu na svém ledě.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 54. Ostřížek (Illéš, Bartko), 58. Illéš (Bartko, Jandus) – 5. Osmík (Csamangó). Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek - Kleprlík, Otáhal. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 1 100.

Prostějov: Pavelka – Malák, Valenta, Bartko, Poledna, Pěnčík, Staněk, Hamšík – Illéš, Vlach, Jiránek – Veselý, Ostřížek, Burian – Jansa, Hašek, Slanina – Maruna, Venkrbec, Jandus. Trenér: Aleš Totter.

Sokolov: Michajlov – Mikyska, Novák, M. Rohan, Klejna, Weinhold – Vrhel, Kverka, Vracovský – Csamangó, T. Rohan, Berka – Osmík, Kysela, Hajný – Zadražil, Švec. Trenér: Martin Štrba.