„Byl to vyrovnaný zápas, který byl hlavně o vůli a my jsme rádi, že jsme dokázali nakonec získat ten extra bod navíc. Tým je teď úplně vyždímaný. Budeme muset regulovat program na příští týden, abychom byli schopni odehrát dva těžké zápasy," říkal po zápase prostějovský kouč Aleš Totter.

Hanáci vstoupili do zápasu skvěle. Už po minutě a půl totiž otevřel skóre zápasu Jan Maruna, který využil zmatků před Kloučkovou brankou a doklepl puk do sítě. Pardubická rezerva ale kontrovala ještě v téže dvacetiminutovce. Pět minut a čtyřicet sekund před první sirénou pohotovou ranou z pravého kruhu srpvnal na 1:1 Daniel Herčík. Za tohoto stavu se pak šlo do kabin.

V druhé třetině pak žádná branka nepadla. Oba celky si sice vytvořily zajímavé střelecké pozice, žádná z nich ale za zády jednoho z gólmanů neskončila. A tak potom proběhla i třetí perioda, která stejně jako její předchůdkyně nepřinesla žádnou branku a tím pádem ani rozřešení tajenky, kdo že si to z ledu odnese plný počet bodů. V závěru k nim ale byli blíže domácí, když v rozmezí 51. a 53. minuty trefili tyčku Benda a Jiránek.

FOTO: Prostějov šel proti Opavě dvakrát do vedení, nakonec ale bere jen bod

„Střel jsme sice měli celkem dost, ale nejednalo se o žádné tutovky. Chyběla nám ta potřebná jiskra. Navíc proti nám stál v podstatě extraligový gólman, který by kdekoli jinde než v Pardubicích byl mezi dvěma hlavními, ale má tam, bohužel pro něj, proti sobě dva reprezentanty," pokračoval ve svém hodnocení trenér Hanáků.

A tak se šlo do prodloužení, které nakonec netrvalo ani tři minuty. Po několika neproměněných šancích se totiž prosadil Vilém Burian, který po Pěnčíkově přihrávce nedal Kloučkovi dělovkou z pravého kruhu vůbec žádnou šanci.

Jestřábi jsou nyní s šestadvaceti body na sedmém místě, o skóre za Litoměřicemi a o bod za pátým Vsetínem. Osmý Frýdek-Místek, který má ale zápas k dobru, pak na ně ztrácí dva body. Před reprezentační přestávkou se v příštím týdnu utkají ještě v Jihlavě s tamní Duklou a doma se Zlínem.

Hraje okres, trénuje ale profíky. Radek Štěpánek z Vícova je kondičním trenérem

„Příští týden nás čekají dva těžké zápasy. Navíc Jihlavě se, i přes dnešní prohru se Šumperkem v prodloužení, poměrně daří. Uvidíme, jak tým dokážeme doplnit," uzavřel Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 2:1p (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Maruna (Venkrbec), 63. Burian (Pěnčík) – 15. Herčík (Kulhánek, Chabada). Rozhodčí: Cabák, Hucl - Kráľ, Veselý. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1125.

Prostějov: Němeček – Hamšík, Benda, Pěnčík, Poledna, Malák, Valenta – Hašek, Maruna, Jansa – Přibyl, Venkrbec, Jiránek – Burian, Kysela, Vlach – Kotásek, Jáchym. Trenér: Aleš Totter.

Pardubice B: Klouček – Tvrdík, Zdráhal, Drtina, Oliva, Kubíček, Chabada – Kulhánek, Endál, Zeman – Hajný, Půhoný, Kaut – Rohlík, Lichtag, Turek – Machač, Pochobradský, Herčík. Trenér: David Havíř.