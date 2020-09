Obě strany, ale i svaz Českého hokeje, si k tomu už řekly své. Jisté je však jedno, člen první útočné formace, kterou tvořil s dalšími předsezonními posilami ze Znojma Davidem Bartošem a Petrem Mrázkem, bude hanáckému mužstvu chybět hodně dlouho.

„Už je po operaci, doba léčení se odhaduje tak na tři až čtyři měsíce,“ sdělil v úterý Deníku sportovní manažer Prostějova Jiří Vykoukal.

„Hodně mě to mrzí, protože Michal měl parádní letní přípravu. V první lajně pro nás byl dost důležitý, s klukama si sedl. Když se vám rozpadne první lajna v první zápase někdy ve 27. sekundě… to je pro nás samozřejmě obrovská škoda,“ dodal.

Jestřáby nejspíš posílí mladík ze Sparty

Přijít o jednu z opor samozřejmě není jen tak, proto Vykoukal s realizačním týmem zvažuje další možnosti. „Řeším to s trenérem Jirkou Šejbou. Na trhu moc hráčů není, ale pravděpodobně budeme brát jednoho mladšího hráče ze Sparty. Dokud to ještě nemáme udělané papírově, tak zatím nechci zmiňovat koho,“ prozradil alespoň částečně Vykoukal.

Jak vlastně ke Gagovu zranění došlo? „Bylo tam lehké požduchnutí, ale nic zásadního. Michal trochu škobrtl a špatně spadl na mantinel,“ zmínil Vykoukal.

Diagnóza? Vykloubené rameno. Velký malér. Prostějovský majitel Jaroslav Luňák se hned po zápase na webu Jestřábů vyjádřil v duchu, že nepřítomnost lékaře je pro něj neakceptovatelnou záležitostí a že bude žádat o kontumaci zápasu.

„Za mě je to na doživotní zákaz činnosti, jak pro všechny rozhodčí, tak i pro pana Štěrbana,“ zlobil se mimo jiné na jednatele Dukly.

„Výsledkem tohoto selhání byla nedostatečná a hlavně pozdní pomoc našemu hráči Gagovi, který se zranil v první třetině,“ dodal v prohlášení.

Svaz ústy svého mluvčího Zdeňka Zikmunda sdělil, že se celou situací budou zabývat disciplinární a technicko-sportovní komise.

„Já nemohu předjímat jejich rozhodnutí, ale nemyslím si, že tím trestem bude až kontumace utkání,“ uvedl Zikmund pro hokej.cz.

Dukla reagovala nezávislým lékařem

A co na to Dukla? Prvně chtěla se svým vysvětlením chybějícího lékaře čekat až po rozhodnutí příslušných komisí, Luňákovy výroky ji ale donutily k dřívějšímu prohlášení.

„Na zápas byl řádně objednán lékař a sanitka. Bohužel došlo k situaci, kdy se lékař nedostavil na zápas. Klub má vždy na domácích zápasech navíc přítomného i svého závodního lékaře. Bohužel jsme, až během utkání zjistili, že ani on nebyl přítomen, a to z důvodu dodržení karantény spojené s Covid-19.,“ zaznělo na jihlavském webu.

Jedním dechem se tam však dodává: „Sanitka se zdravotním personálem, a to zdůrazňujeme, byla přítomna od začátku zápasu.“

Reakce prostějovského majitele je podle jihlavského celku značně přehnaná. Dukla totiž požádala o vyjádření lékaře Václava Karnose, primáře chirurgického oddělení fakultní nemocnice Plzeň, který, jak se na jihlavských stránkách píše, je k celé situaci nezaujatý.

„Vykloubení ramenního kloubu je časté poranění hokejistů. Provést okamžitou repozici t.j. návrat kloubní hlavice do jamky vyžaduje určitě zkušenosti a i štěstí; přesto to však není postup legé artis, protože před repozicí by mělo být provedeno rtf vyšetření k vyloučení zlomeniny. Takže reakce majitele hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov je zcela neadekvátní a nesprávná,“ řekl pro web Dukly Karnos.

Jestřáby čeká Třebíč

Ať už příslušné orgány rozhodnou jakkoliv, tým Prostějova se už musí připravovat – byť bez Michala Gaga – na středeční domácí premiéru nového ročníku proti Třebíči.

„Je to první zápas doma, takže doufám, že budeme aktivní a vytvoříme si gólové šance,“ řekl Vykoukal.

S Třebíčí se Jestřábi setkali hned v prvním zápase přípravy, prohráli 4:5 po nájezdech. Třebíč má dvě tři lajny dlouhodobě složené. Tam mají velkou sílu. Je to bruslící tým, hrají pět nahoru, pět dolů. Myslím, že je dobře známe a doufám, že to pro nás bude dobrý domácí start,“ uzavřel Vykoukal před duelem, který startuje v 18 hodin.