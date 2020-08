Prohra jej nicméně mrzela. „Sice jsem dal dvě branky, ale nevyhráli jsme,“ litoval prostějovský forvard.

Bylo na Třebíči vidět, že má odehráno více zápasů než vy?

Určitě ano. Byli daleko přesnější a bylo vidět, že jsou rozehranější. Myslím si ale, že tou aktivitou a nasazením v průběhu zápasu jsme to dohnali.

Tempo zápasu bylo hned od začátku velmi rychlé. Počítali jste s tím?

Ano, určitě. Chtěli jsme do toho od začátku vletět, protože jsme hráli první zápas po dlouhé pauze, a navíc před domácím publikem. Možná tam byla z naší strany lehká přemotivovanost. Je tu nový trenér, všichni se chceme ukázat.

V závěru první třetiny jste vstřelili v rychlém sledu tři branky. Nakopl vás první gól?

Myslím si, že ano. Dostali jsme do rukou trochu více klidu. Bohužel od poloviny zápasu jsme již nebyli tak aktivní. Nevím, jestli nám docházely síly, nebo to bylo o ničem jiném. Každopádně teď máme docela těžký program.

Ve druhé třetině jste mohli odskočit na vícebrankový rozdíl, nicméně Třebíč i tak dokázala srovnat. Čím si to vysvětlujete?

Byli jsme zbytečně vylučovaní. Musíme se toho vyvarovat. Já tam taky jeden měl jeden faul, a to dokonce v útočném pásmu.

Vstřelil jste v zápase dvě branky. Jak byste je popsal?

Sice jsem dal dvě branky, ale škoda, že jsme nevyhráli. Při tom prvním vyhráli kluci buly v přesilové hře, přišla střela a jen jsem čekal na odražený puk. Měl jsem docela štěstí. U toho druhého jsme napadali třebíčského obránce, ten to špatně rozehrál a já to bekhendem vystřelil nad beton brankáře.

Jak moc vám narušila tréninkový plán domácí karanténa?

Poměrně hodně. Snažíme se to teď dohnat co to jde.

Jak jste se udržovali?

Bylo to těžké. Zhruba deset dní jsme nemohli nic dělat. Zkoušeli jsme doma nějaký rotoped nebo nějaké jednoduché cviky, ale bohužel to nešlo. Bolela po tom hlava. Po těch deseti dnech jsme něco málo začali dělat, dostáváme se do toho. Musíme to prostě dohnat, nedá se nic dělat.

Ve čtvrtek vás čeká polský soupeř GKS Tychy. Jaká bude příprava?

Asi si řekneme nějaké věci, které byly v zápase s Třebíčí špatně. Trochu zregenerujeme a musíme hlavně mít stejný nástup jako v tomto zápase.

Jiří Horák