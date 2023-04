V létě přišel Jaroslav Pavelka z extraligového Liberce a měl plnit roli jasné jedničky týmu. Na startu sezóny se ovšem zranil a ani v osobním životě neprožíval lehké chvíle. Nic ale nezabalil a po uzdravení držel tým svými skvělými zákroky až do bojů o finále. Od prostějovského vedení si tak nyní vysloužil novou smlouvu.

Jaroslav Pavelka v brance prostějovských Jestřábů | Foto: Deník/David Kubatík

„Bylo pro mě prioritou podepsat tady. Cítím, že vedení, tým i majitel jsou odhodlaní udělat velký úspěch. Vždycky jsem byl v ambiciózním týmu a jsem rád, že to je i tady v Prostějově. Myslím, že jednání proběhla v rámci fair-play a byla celkem rychlá, " prohlásil 29letý gólman s extraligovými zkušenostmi po podpisu smlouvy.

Nejen korektní a férové jednání ale nakonec tohoto maskovaného borce přimělo na Hané zůstat. Dle jeho slov byl totiž mezi Jestřáby celou dobu více než spokojený.

„Parta byla skvělá a celý tým se podřídil systému. Nikdo se nad nikoho nepovyšoval, každý den na sobě tvrdě pracoval a nikdo si nedovolil třeba nejít do posilovny. Ať už starý nebo mladý. Navíc tady už mám rodinu. Syn zde chodí do školky a celkově se nám tady na Moravě žije hezky. Nechce se mi jinam. To by musela být skutečně raketa a zároveň by to muselo dávat hlavu a patu," směje se.

Jak ale sám přiznává, žádná přehnaná očekávání na začátku svého chanceligového angažmá neměl a dost věcí jej tedy příjemně překvapilo. „Rozhodně se jedná o zázemí, kabinu, složení týmu, kondičního trenéra a také fanoušky a jejich skvělá chorea. Je to prostě to, na co jsem byl zvyklý v Hradci nebo Liberci," libuje si.

Všichni mě podrželi, já jim to teď vracím

Tato sezona ale pro tohoto gólmana nebyla jen o úspěších, skvělých hokejových bitvách a oslavách s fanoušky. Hned na začátku jej totiž limitovalo poměrně dlouhotrvající zranění a během sezony mu dokonce zemřel otec, který jej celý život k hokeji vedl. Všechny tyto tělesné i duševní šrámy ale nakonec vedly pouze ke konečnému posílení.

„Nebylo to snadné, ale rodina, kluci i vedení mě podrželi a já jsem se jim to snažil v bráně vrátit a dodat týmu klid na ledě, i když jsem ho mimo led chvílí neměl. V tom bych chtěl pokračovat i v následujícím ročníku. Budu pracovat, jak budu nejlíp umět a jako jeden z lídrů to budu požadovat i po zbytku týmu," vyhlašuje sebevědomě, ale zároveň skromně.

Fanoušci Jestřábů se v Pavelkově podání mohou těšit, kromě jeho brankářského umění, i na následné oslavy počas děkovaček, které si opravdu užíval. Někdy to vypadalo, že i nejvíce ze všech.

„Kontakt s fanoušky je určitě dobrý, protože se to hraje hlavně pro ně. Je skvělé, když skončí zápas a můžete se radovat s těmi, kteří vás celou dobu hnali dopředu. Nějakou novou show určitě vymyslíme, když si to budou fanoušci přát," uzavřel s úsměvem.