Ten poslední zatím odchytal doma proti nově vzniklému béčku Pardubic, ve kterém se ale Jestřábům vůbec nedařilo a padli jednoznačně 0:3. O nějakých chybách gólmana se zde ale příliš mluvit nedalo.

„Utekla nám trochu první třetina, ale potom se náš výkon zlepšil, měli jsme více ze hry a i velké šance, ale góly z toho bohužel nebyly," hodnotí uplynulých minut gólman, o kterém se začíná v Prostějově mluvit jako o jedničce pro následující sezonu.

„Je to výzva a zodpovědnost vůči týmu. Každopádně se na to těším a přeji si, abychom byli hlavně jako tým úspěšní. Co se týče mě, tak chci být co nejvíce v bráně a pomoci týmu k lepším výsledkům. Prostějov mi dal důvěru a já se budu snažit jim to oplatit. " hlásí odhodlaně.

V Konici byli na mrtvici. Hodinu čekali a málem nedohráli další zápas

S Pepou jsme si sedli

Gólmanskou dvojici by měl Pavelka dle všech prognóz vytvořit s mladým dvacetiletým talentem Josefem Němečkem. A dle svých slov si k sobě cestu našli. „S Pepou jsme si dobře sedli, má to všechno před sebou a záleží jen na něm, jak moc bude pracovat. Sezóna bude dlouhá a já věřím, že si budeme pomáhat a budeme týmu oporou," popisuje.

Zranění k hokeji patří

Co se týče naší nejvyšší soutěže, tak si tento osmadvacetiletý gólman prošel hradeckým Mountfieldem a Libercem. Připsal si i deset startů v hokejové Lize mistrů. Jeho výkonu ale bohužel srážela častá zranění.

„Bohužel. To k hokeji patří. Prošel jsme si tím, ale poslední dva roky jsem byl zdravý a připravený. Teď jsem v pořádku a těším se na novou sezónu," říká.

Dráhaři si to rozdali na prostějovském velodromu. Češi na bedně

Věřím, že zúžení pomůže

A co si vlastně myslí o úrovni Chance ligy, kterou si už v minulosti také zkusil v dresech Litoměřic, Vsetína, Sokolova a Benátek nad Jizerou?

„Myslím, že tady jsou hodně kvalitní hráči, kteří by mohli hrát pravidelně extraligu. Na druhou stranu v extralize je to asi více ještě o detailech a defenzivě. Věřím ale, že Chance lize pomůže zúžení. A také příchod zajímavých jmen, která také můžou přispět k celkovému zkvalitnění hry. Hlavně si přeji, aby to přilákalo fanoušky na stadiony a pořádně to ožilo," uzavřel Jaroslav Pavelka.