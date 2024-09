Konkrétnější byl Luňák na středeční tiskové konferenci LHK Jestřábi Prostějov. „Neskutečně trpí pocitem, že je absolutně nejlepší a bez něj to nejde,“ zmínil. Problém dle jeho slov nastal, když Jáchym onemocněl a týmu chyběl od začátku sezony až do 18. prosince loňského roku.

Pokrácené odměny

„Nemoc má samozřejmě po nějaké době vliv na odměňování hráčů. Pokud hráči nemají hlavu na správném místě a vše utrácí, tak v okamžiku, kdy přijde anomálie, na kterou nejsou připraveni, začne jim to vytvářet velký životní problém. Když si odečtou leasingy, hypotéky a závazky, zjistí, že nevychází. A to začne mít vliv na jeho sportovní život,“ popsal nejprve obecně Jaroslav Luňák.

Nepřišel na zápas

„Tomáš Jáchym se do tohoto režimu dostal. Pak nevím, jestli to bylo i tou nemocí, přestal dodržovat pravidla a vyvrcholilo to tím, že nepřišel na poslední zápas, že zaspal. To už nekoušete, to nejde,“ kroutil hlavou prostějovský šéf. „Tým se po interní poradě rozhodl, že hrát nebude. Dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ narážel Luňák na poslední prohru 2:6 na ledě Zlína a celkově 0:3 na zápasy.

Problém i s přestupem

Tvrdý výrok pochopitelně rezonoval také v kabině současného zaměstnavatele elitního centra Maxa ligy. Tím není nikdo jiný než největší prostějovský rival – HC Zubr Přerov.

„Dostalo se to k nám. Nechci hodnotit to, co bylo, ale není to první vyjádření na trase Prostějov – nějaký hráč nebo naopak. Pro nás je zásadní, co Tomáš předvádí na ledě a jak se prezentuje v kabině. Tam žádný problém nevidíme,“ ujišťuje sportovní manažer Pavel Hanák.

Dresy hokejistů Přerova pro sezonu 2024/25 | Video: Deník/Ivan Němeček

Zároveň ale přiznává, že vedení prostějovského klubu dělalo určité problémy směrem k dokončení transferu hráče do Přerova. „Řešilo se to dlouho, ale doufáme, že je vše vyřešené a Tomáš bude na sobotní zápas k dispozici,“ říká Hanák.

Zdlouhavé jednání s Prostějovem

O co mělo jít? „Každý klub musí potvrdit přestup nebo hostování hráče. Prakticky to funguje tak, že se domluvíte s klubem, který pak potvrdí hostování. To se nám bohužel dlouhé týdny nedařilo,“ nastínil sportovní manažer Zubrů.

Jáchym: V Přerově jsme se zasmáli

Kdo stoprocentně musel výrok bosse prostějovského hokeje řešit, je pochopitelně sám Tomáš Jáchym.

„Pan Luňák mi tohle vlastně u nabízení smlouvy řekl, že to řekne do novin po svém a zničí mi reputaci, zavolá komukoliv z majitelů klubu a podobně,“ prozradil Deníku Tomáš Jáchym.

„Nejprve jsem odmítl jeho nabídku a popřál hodně štěstí. O deset dní později mi pan Luňák volal, ať přijedu. Že tady mám nabídku na další sezonu. Na prvního centra, že jdeme vyhrát ligu. A pokud odmítnu, že zde mám v tom případě pokutu devadesát tisíc korun a k tomu, že mi zničí reputaci,“ upřesnil 28letý útočník.

„Výhoda je v tom, že s kýmkoliv mluvím, dobře pana Luňáka zná a obrázek si už udělal sám. Všichni ví, jaký je. Je to vlastně spíš jeho problém. O panu Luňákovi neslyšíme poprvé ani naposled,“ myslí si Jáchym.

Ten dle svých slov cítí v současné kabině Zubrů podporu. A nejen tam. „S klukama jsme se tomu zasmáli. Jsem ale rád za odezvu od hráčů po manažery napříč ligou, která je pozitivní,“ uzavřel Tomáš Jáchym.