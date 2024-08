Věříte, že se loňští junioři adaptují na Maxa ligu? Jinak bychom je přece nebrali… Prosadit ve druhé nejvyšší soutěži by se měli. Nebude to ale nic lehkého. Každý má tu cestu jinou, někdo rychlejší, někomu je potřeba dát více času.

Který příchod dal největší práci?

Jednoznačně Michala Tomečka. Stálo nás to jeden a půl měsíce přemlouvání a jednání, jestli dostane u nás odpovídající prostor.

V přípravě byli mladíci hodně vidět, že?V těch prvních přípravných zápasech ukázala minimálně polovina loňských juniorů, že jsou schopní hrát na úrovni Maxa ligy okamžitě. Chce to ale trpělivost.

Vy osobně, se nikdy netajíte těmi nejvyššími ambicemi. Kam míříte letos?

(úsměv) Každý rok si myslíme, že se posuneme výše. Loni jsme o tom byli přesvědčeni… Po základní části jsme tomu všichni věřili, ale…, zase se nepodařilo…

Problém byl Jáchym

Kde byste zpětně viděl největší problém?

Ten problém se jmenoval Jáchym. Tenhle hráč nám zničil kabinu!

Zpátky k ambicím. Kam míří letos Jestřábi?

Pro mě osobně by bylo albistické tvrdit, že po základní části uvidíme, jdeme do toho s pokorou, se sklopenou hlavou a podobná vyjádření. Minimálně semifinále beru jako povinnost. Pokud se nedostaneme mezi poslední čtyři, beru to jako neúspěch. Všechno ostatní bude bonus, na který jsme zatím nikdy nedosáhli.

Berte tuhle otázku s nadhledem. Máte zařízeno, aby Prostějov nenarazil v play off na Zlín?

Máte pravdu, že já osobně jsem si v minulé sezoně Zlín vůbec nepřál. Samozřejmě, že musíte porazit každého, když chcete vyhrát. Ale zrovna Zlín, vzhledem k tradici, podpoře fanoušků a dalším aspektům jsem jako soupeře nechtěl.

V přípravě jste Berany ale dvakrát porazili…

Ano, bylo vidět, že jsme i s tímto soupeřem schopní hrát a vyhrávat. Navíc nám chybí ještě okolo pěti zraněných hráčů.

Koho považujete za největší favority Maxa ligy?

O Zlínu už jsme mluvili, ale upřímně, je tam Vsetín, Poruba nebo Jihlava. Těžko vybírat, kvalita tam je velká. My například začínáme doma s Kolínem a budou to pěkné nervy. My musíme a oni nemají co ztratit.

Na rozdíl od předchozích let, dostal trenér Janeček volnou ruku, při skladbě kádru. Je to tak?

Ano, proto jsou zde takoví hráči. On si je vybral, věří jim a já doufám, že vybral dobře. Není snad jediný případ, že by k nám nepřišel hráč, kterého jsme chtěli. Jsou zde všichni, o koho jsme projevili zájem.

Hokejový Prostějov je tedy dobrá adresa?Prostějov má mezi hráči dobré jméno. Rozpočtem patříme mezi absolutní špičku Maxa ligy.

Peníze poháry nevyhrávají

Podmínky mají hráči nadstandardní. Záruka výsledků to ale není, že?

(úsměv) Loni jsme si to prožili na vlastní kůži. Peníze ale na ledě nevyhrávají. Můžete do toho nasypat kolik chcete, pokud ale nebude fungovat týmová alchymie, úspěch nepřijde.

Vy se jako někteří vaši konkurenti za zbytečná klišé neschováváte. Věříte stále ve splnění svého hokejového snu?

Podívejte, jsem v čele Jestřábů dvanáct let. To je už sakra dlouhá doba na to, aby se něco mimořádného povedlo, ne?!