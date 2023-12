Zápas 31. kola Chance ligy proti zlínským Beranům se pro prostějovské Jestřáby nevyvíjel nejlépe. Stále však prohrávali jen o gól a ve 28. minutě to konečně přišlo. Nádhernou akci, do které se zapojili všichni hráči na ledě, zakončil neméně krásnou kličkou Jan Veselý. I díky němu, pozornému výkonu gólmana Štipčáka a rozhodujícímu nájezdu Jakuba Illéše si tak Hanáci připsali na své konto druhý bonusový bod a nepřipravili se o den volna navíc.

Jestřábi Prostějov - Berani Zlín: Radost po vyrovnání Jestřábů na 1:1 | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to pro nás velice důležitý zápas. Bohužel jsme ale potvrdili, že nám doma nejdou první třetiny. Už nevím, co na to říct, ale jsem moc rád, že jsme to nakonec zvládli jak kvůli lidem, tak hlavně kvůli nám samotným. Teď můžeme jít vstříc svátkům a delší pauze se třetím místem v kapse a vánoční pohodou," pochvaloval si po zápase a následných oslavách společně s věrnými prostějovskými fanoušky tento 29letý útočník.

Ten ve 28. minutě rozjásal celou halu, když po Jiránkově přihrávce nasadil nádherným způsobem kličku gólmanu Hufovi a i přes všechnu jeho nesmírnou snahu mu nedal ani tu nejmenší šanci úspěšně zasáhnout.

„Jednalo se o spolupráci celé naší lajny počínaje od beků. Jáchec (Tomáš Jáchym) to výborně zavezl Jirsovi (Tomáši Jiránkovi) a ten mě pak skvělým způsobem našel. Já už pak puk jenom potáhl do strany a vyplynul z toho celkem hezký gól," popisoval onu situaci s notnou dávkou skromnosti.

FOTO: Jestřáb přemohl Berana. Rozhodla o tom až sedmá série nájezdů

To se nám stávat nesmí

Celek Jestřábů však zažíval na ledě i krušné chvilky. Nejmarkantnější to bylo už v úvodní dvacetiminutovce, při které Hanáci usedli hned pětkrát na trestnou lavici a při jednom z těchto početních nevýhod dokonce inkasovali. „To se nám prostě stává a stávat by se to rozhodně nemělo. Navíc s týmem, jako je Zlín. Chtěl bych ale vyzdvihnout naše oslabení a kluky, kteří při nich předvedli úžasnou práci. Oni nám vlastně dali možnost uhrát tento výsledek. A my jej uhráli," dokázal i na této situaci najít pozitiva.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Z druhé poloviny prvoligové základní části uběhlo už plných pět kol. Během těchto 31 zápasů dokázali Hanáci nasbírat patnáct tříbodových výher, čtyřikrát brali body dva a dvanáctkrát odcházeli z ledu se svěšenou hlavou.

Kromě krušnějších chvil, kdy musel odejít dosavadní kouč Štrba a přepustit své místo Martinu Janečkovi, se ale ale mohou pochlubit například tím, že jako jediný tým dokázali za tři body porazit suverénně vedoucí Porubu. A to hned dvakrát. Celkových nasbíraných 53 bodů pak stačí na třetí místo s šestibodovým náskokem na sedmý Zlín.

„Bylo to jako na houpačce, ale jak už jsem říkal, jsme teď třetí a dotahujeme se tam, kde bychom asi měli být. To je náš cíl. A když to řeknu trochu blbě, tak Zlín byl minulou sezonu také v p***li a nakonec vyhrál ligu. Na závěr základní části bude klíčové chytit správnou formu a pak to rozjet v play-off," má jasno borec, který i přesto, že se hned v prvním kole zranil, dokázal na své konto nasbírat už 21 kanadských bodů za třináct branek a osm asistencí. „Začátek jsem neměl jednoduchý a tohle je super. Jsem rád, že jsem platný a můžu takto pomáhat týmu. Od toho jsem tady také šel," usmívá se.

Jsem spokojený tam, kde jsem

Tento borec si ale už ve své kariéře zahrál i nejvyšší českou soutěž. Konkrétně se jednalo o třináct zápasů za Pardubice, nastupoval i za Slávii při její poslední extraligové sezoně v ročníku 2014/2015 a poměrně nedávno nastupoval i v barvách královéhradeckého Mountfieldu. Jak ale sám říká, návrat mezi absolutní elitu teď mezi jeho priority nepatří.

„Jsem teď spokojený tam, kde jsem. Vidinu extraligy pořád mám, ale jsem tady z nějakého důvodu, když se v Hradci naše cesty rozdělily. Nyní se soustředím na to, abychom tady udělali dobrý výsledek a třeba, abych si tu extraligu zahrál tady," vysvětluje.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Den volna navíc

Nyní ale už přicházejí vánoční svátky, během nichž mají všechny české sportovní soutěže volno. A jak sám Veselý podotýká, díky výhře nad Berany budou mít prostějovští hokejisté o jeden volný den navíc. „Jsme za to všichni strašně rádi. Kdyby to neklaplo, měli bychom kromě pátku trénink i v sobotu. Máme tady hodně přespolních a přece jen, člověk chce být přes svátky s rodinou, nasát dobrou energii a vrátit se pak plný elánu. Teď budeme všechno tohle potřebovat více než dost," uzavřel.