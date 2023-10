Uplynulá sobota se pro prostějovský hokej stala skvělým dnem. Na domácím ledě a před více než slušně zaplněnými tribunami místního zimáku totiž Jestřábi dokázali jako vůbec první celek v této sezoně porazit dosavadního a vlastně i stále aktuálního lídra z ostravské Poruby. Jednou brankou tomu dopomohl i talentovaný mladík Jan Slanina.

„Velmi dobře jsme zvládli začátek zápasu a bylo to opravdu velmi odpracované. Každou další třetinu jsme pak na to navazovali. Hráli jsme všichni skvěle včetně brankáře, který nás několikrát výrazně podržel. Jednalo se prostě o vynikající týmový výkon se vším všudy," zhodnotil utkání tento dvacetiletý útočník, který na Hané hostuje z extraligové Plzně.

„Dá se říci, že tento zápas měl úroveň play-off. Poruba se dlouhodobě drží na vrchních příčkách a v poslední době dokonce na samém vrcholu. Tento fakt šel jednoznačně poznat i při samotné hře," dodal ještě.

Jedním ze zlomových momentů zápasu bylo zhruba šest minut ve druhé třetině za stavu 1:0, kdy Ostravané Jestřáby téměř nepustili z pásma a ostřelovali Pavelkovu branku doslova ze všech stran. Ten však i s velkou pomocí spoluhráčů puk za svá záda nepustil a na nějakou delší dobu porubský tlak otupil. „Tyto momenty byly velmi těžké, myslím si ale, že klíčovým momentem byl náš první vstřelený gól. Díky němu Poruba tak trochu ztratila půdu pod nohama a my jsme pak mohli zvládat i ty další těžké chvíle. Prostě se hrálo o to, kdo dá ten první gól," popisoval borec, který přidal na prostějovskou výhru razítko po pouhé minutě třetí třetiny.

Nejbližší domácí zápas Jestřábů je v pondělí 23. října s Litoměřicemi.

Podle něj mohla k porážce lídra paradoxně přispět i minulá prohra na ledě Třebíče v poměru 0:3, která přišla po předchozích pěti vítězstvích v řadě a ve správný čas tak Hanáky vrátila nohama zpátky na zem. „Prohra samozřejmě vždy zamrzí a bylo jenom na nás, jak se s tím vypořádáme, připravíme se na další zápas a jak ho potom zvládneme. A všechny tyto body jsme zvládli na jedničku, s čímž můžeme být jen a jen spokojeni," vysvětloval.

Fair-play gesto dodalo štěstí

Kromě gólu se pak Jan Slanina v zápase prezentoval i dalším, sice ne tak viditelným, ale o to důležitějším činem. V průběhu první třetiny chtěli totiž rozhodčí vyloučit hostujícího Vachovce za faul na jeho osobu. On se však přiznal a přesilovka Jestřábů se tak nekonala. „Za mě to prostě a jednoduše faul nebyl, a tak jsem ho odvolal. Možná, že se nám to pak vrátilo v dobrém a přálo nám díky tomu i nadále štěstí," usmíval se.

Celý tento šlágr se odehrával za skvělé divácké kulisy, které dopomáhali jak hosté z Ostravy, tak hlavně domácí borci, kterých poprvé v sezoně přišlo do domácího svatostánku přes tisíc. „Byl jsem mile překvapen, kolik přišlo fanoušků a jakou perfektní atmosféru nám dokázali připravit. Doufám, že se nám jich našimi vlastními výkony podaří přitáhnout do budoucna ještě více," pochvaloval si.

Minimálně na sto procent!

Výhrou nad dosavadním hegemonem však vůbec nic nekončí. Už ve středu totiž Jestřáby čeká další obrovská výzva. Jejich cesta totiž povede směrem na Valašsko, kde je na vsetínském Lapači čeká tým, který se díky porubskému zaváhání na ni bodově dotáhl. „Bude to stejný zápas, jako s Porubou. My teď hlavně musíme hlavně zregenerovat a co nejlépe se na to připravit. Budeme mít menší volno, oddychneme si a ve středu to toho půjdeme zase minimálně na sto procent," uzavřel Jan Slanina bojovně.