„Do zápasu jsme dobře vstoupili a hráli jsme to, co jsme si řekli. Jsem rád, že jsme porazili tak kvalitní tým, jakým Vsetín bezesporu je," pochvaloval si hned po zápase 34letý havířovský rodák a odchovanec.

Ten se v zápase proti Valachům ujal role hráče, který ve třetí třetině celou situaci uklidnil. Podařilo se mu totiž dvakrát skórovat a eliminovat tak další soupeřovy snahy o jakékoli zdramatizování.

„Oba mé góly padly díky tomu, že jsme se dokázali udržet na puku. První pramenil z toho, že jejich bek zaspal a nechal mě nehlídaného před brankou. Puk pak mezi betony propadl trochu se štěstím. I u druhého jsem měl štěstí. Dal jsem hůl do Malyho (Malákovy, pozn. red.) střely a puk zapadl do sítě takovým obloučkem. Jsem za to rád, mnohem více ale za tři body," popisoval, jak k tomu vlastně došlo.

Jan Maruna strávil téměř celou svou kariéru v 1. lize, kde hrál za svůj rodný Havířov. Jedinými výjimkami pak byly sezony 2015/2016 a 2016/2017, kdy si zahrál v dresu tehdy ještě extraligového Zlína. V prvním ze dvou ročníků si zahrál také devět zápasů v play-off, kde zaznamenal i jeden gól během čtvrtého zápasu předkola do sítě Třince.

Do Prostějova, který v rámci Chance ligy nemá úplně nejnižší ambice, se pak přesunul až ve svých třiatřiceti letech, ihned po sestupu do 2. ligy.

„Jsem tady už od začátku maximálně spokojen. Jak zázemím, tak i vším ostatním. Navíc jsem nešel do neznámého prostředí, protože jsem zde většinu lidí znal. Jsem velice rád za tu chemii, která mezi námi v kabině funguje," pochvaluje si.

„Pan Luňák mě chtěl už loni na play-off z důvodu vysoké marodky. Tehdy mě ale Havířov nepustil. No a po sezoně se mi ozval znovu, telefonoval jsem si pak i s trenérem Totterem a dohodli jsme se. Denně sice dojíždím, ale jinak si tady nemohu na nic stěžovat," dodal.

Po zdolání silného Vsetína už mají Jestřábi v podstatě jistý postup do čtvrtfinále. Lépe řečeno, stačí jim nyní k tomu uhrát jeden jediný bod.

„Byl to jeden z cílů, které jsme si před začátkem sezony dali. Je tedy super, že už máme jeden skoro za sebou. Bude ale dobré body sbírat i nadále kvůli potřebné dávce sebevědomí před začátkem play-off. Taky o týden delší volno se nakonec může pozitivně projevit na našem konečném výsledku," líčí.

„Už se o play-off sem tam v kabině pobavíme, na druhou stranu ale je nás tam dost zkušených hráčů na to, abychom věděli, jak to chodí. Play-off bude naprosto jiná soutěž a důležité v ní bude hlavně uspět. Zatím to tedy spíš necháváme být," uzavřel Jan Maruna.

