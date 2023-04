Dvacet kanadských bodů v 28 zápasech základní části, k tomu osm bodů v osmi duelech play-off. Jakub Orsava se ihned po svém příchodu do Olomouce stal tahounem ofenzivy a nebýt zranění, dost možná by byl vůbec nejproduktivnějším hráčem Mory. Dobrá zpráva pro fanoušky kohoutů, 32letý rodák ze Šumperka podepsal smlouvu na další čtyři sezony.

„Jsem tu doma a rodina je tu spokojená. Proto z mého pohledu nebylo co řešit a těším se na další roky v Olomouci,“ řekl Jakub Orsava pro web HC Olomouc.

Druhým zkušeným harcovníkem, který u kohoutů prodloužil kontrakt, je obránce David Škůrek. Překvapení to není, Škůrek působí v Olomouci nepřetržitě od dorostu, párkrát si jen odskočil do nižší soutěže (Valašské Meziříčí, Havlíčkův Brod, Třebíč, Havířov).

Devětadvacetiletý obránce se Olomouci upsal na tři roky, je tedy pravděpodobné, že borec, který s kohoutem na prsou odehrál už přes 400 zápasů, překoná i metu stovky extraligových bodů.

„David Škůrek je olomoucký patriot se silným vztahem ke klubu. Také Kuba Orsava je z našeho regionu a po loňském příchodu k nám skvěle zapadl. Oba hráči patří k oporám našeho týmu a jsme rádi, že u nás budou působit několik dalších let,“ komentoval prodloužení smluv sportovní manažer HC Olomouc Josef Podlaha.

Žabka nečekaně končí

Překvapením je naopak konec Borise Žabky v roli asistenta hlavního trenéra Tomajka. Žabka k týmu přišel před startem uplynulé sezony a viditelně pozvedl hru obránců.

„Systém, který přinesl Boris, byl pro nás beky osvobozující směrem do útoku. Dříve to bylo svázanější taktikou, což nebylo něco, co by se mi líbilo. Teď jsme mohli hrát více s pukem. Na výsledcích celého týmu má určitě velký vliv změna systému, stejně tak na hru, na kterou byl jiný pohled,“ vyzdvihl Žabkovu práci například teď už bývalý obránce Mory Tomáš Dujsík.

I vzhledem k superlativům směrem k Žabkově práci se jeho konec v Olomouci nečekal.

„Asistent trenéra Boris Žabka nebude pokračovat po vzájemné dohodě na střídačce Hanáků. Jméno nového asistenta oznámíme v blízké době. Trenére, děkujeme za vaše služby,“ napsali kohouti na svém webu.

Jinak má realizační tým Mory zůstat pro další sezonu stejný. Kromě hlavního trenéra Jana Tomajka pokračují trenér brankářů Martin Prusek, videokouč Petr Fiala i vedoucí mužstva Josef Podlaha.

