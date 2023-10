Když běžela šestnáctá minuta utkání patnáctého kola Chance ligy mezi Prostějovem a Litoměřicemi a Jakub Illéš právě zvyšoval jestřábí náskok na 2:0, nikdo z radujících se hráčů ani fanoušků netušil, co se v ten den na ledě prostějovského zimáku ještě stane. Litoměřice díky více než povedené druhé třetině odskočili do vedení 2:6, které se Hanákům i přes obrovskou stíhací jízdu v periodě třetí nepodařilo vymazat.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, který jsme dokázali proměnit ve vedení 2:1 po první třetině. Do té druhé jsme šli v přesilovce, která se nám ale nevyvedla a pak nám tam napadalo strašně moc gólů. Beru na sebe, že jsem nedal nájezd za stavu 2:3. Mohl to být jiný zápas. Klobouk dolů před celým týmem za to, že se ještě do utkání skoro vrátil," popsal zápas a zároveň si hned v úvodu vysypal popel na hlavu tento 27letý útočník, který jinak v zápase nasbíral čtyři kanadské body za gól a tři asistence.

Necelé dvě minuty poté, co nedal Jakub Illéš na konci 34. minuty ono zmiňované trestné střílení, se totiž skóre po přesných zásazích hostujících Korduleho a Chlubny změnilo z 2:3 na 2:5. „Hned po tom nájezdu jsem byl v hlavě na sebe strašně zlý. A za chvíli ještě mnohem více," řekl k tomu neúspěšný exekutor a více se k tomu již nechtěl vracet.

Ten však poté mluvil i o tom, že ani po třetině hrůzy se v kabině nikdo nehroutil, ale spíš naopak. „Překvapivě byla v kabině pozitivní atmosféra. My všichni, a to včetně trenérů, jsme věřili, že to ještě můžeme otočit. I kluci z Litoměřic, se kterými jsem se bavil, říkali, že ve třetí třetině měli o své vítězství strach," popisuje.

„Myslím si, že kdyby měl zápas o tři minuty více, tak jsme ho skutečně vyhráli. Beru to jako moment, který nás do budoucna může zvednout. Utvrdili jsme se totiž v tom, že tu vnitřní sílu v sobě máme," dodal.

Ani v dalším kole nečeká jestřábí letku nic jednoduchého. Už zítra se totiž se sérií dvou proher v řadě vydají na pouť přes celou republiku do Sokolova, který nyní na zbytek tabulky shlíží ze čtvrté příčky a na svém kontě má třeba dvě jednoznačné výhry nad zlínskými Berany či jednu nad Vsetínem.

„Psychicky se na to musíme připravit každý sám. Jak už jsem ale řekl, tato prohra nás může jenom zvednout. Jinak to ale bereme jako každý jiný zápas. Víme, že Sokolov je doma velice kvalitní. Stěžejní bude přežít tu dlouhou cestu, rozcvičit se a vlétnout na ně stejným způsobem, kterým jsme odehráli tu třetí třetinu," uzavřel Jakub Illéš sebevědomě.

