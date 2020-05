Poprvé (a zřejmě i nadlouho naposledy) v historii se o zlato utkali Češi se Slováky. Úspěšnější byli obhájci titulu, kteří si do Prahy odvezli druhý triumf v řadě. Právě tehdejší finálový duel může posloužit jako příklad, jak důležitou roli hraje ve sportu psychologie. Slovenští chasníci měli na turnaji skvělý tým, vedený kanonýrem Miroslavem Šatanem. Porazili Američany, pak i Finy.

Jenže platilo, že jakmile narazili na Čechy, něco se zadrhlo. Šlo o komplex? To je možná silný výraz, ale je fakt, že přemotivovaní Slováci sousedské bitvy vůbec nezvládali. Počítáme-li jen velké turnaje, dokázali Šatan a spol. vyzrát na český nároďák poprvé až v roce 2003. Předtím na MS a olympiádě sedmkrát padli a jednou remizovali.

Nejinak tomu bylo v roce 2000 nad Něvou. „Hecování tam probíhalo, bylo znát, jak moc nás chtěli konečně porazit,“ vzpomínali čeští účastníci MS. V osmifinálové skupině se Češi se Slováky utkali poprvé a zvítězili 6:2. Podruhé se proti sobě postavili ve finále. Vzpomínáte? Obhájci titulu vedli po první třetině 3:0 a na ledě si dělali, co chtěli.

Rozhodující faktor? Zkušenosti a gólman

Slovenský tým doplatil na méně zkušeností s podobnými mači. „Trochu jsme po postupu do finále podlehli euforii. Přiletěl speciál s manželkami a příbuznými, každý hráč najednou řešil, jestli pro ně má dost vstupenek. Výrazně to snížilo koncentraci,“ přiznal po letech trenér Ján Filc. I v české šatně prý bylo slyšet, jak před druhou třetinou hecoval své svěřence. A neslo to ovoce: udatní válečníci v modrých dresech se probrali a začali dotahovat. Šance střídala šanci a nebýt mága v české brance Romana Čechmánka, dopadlo by finále jinak.

„Titul nám zachránil gólman,“ komentoval to obránce Michal Sýkora, jeden ze čtyř Čechů zvolených do All Star týmu MS (kromě Sýkory se do elitní šestice dostali ještě Čechmánek a útočné opory Jiří Dopita a Tomáš Vlasák).

Když nezastavitelný Šatan v 58. minutě snížil desátým gólem na turnaji na 3:4, vyrovnání viselo ve vzduchu. Jenže pak rozdychtění Slováci zapomněli na Václava Prospala s Robertem Reichelem a český kapitán emotivní duel definitivně rozhodl.

Slováci plakali, Češi už zase slavili. Před odletem do Petrohradu přitom výběr trenérů Josefa Augusty a Vladimíra Martince provázela nedůvěra. K dispozici byly pouhé čtyři posily z NHL!

„Kvůli tomu jsme byli podceňovaní, ale vesměs šlo o hráče, kteří mohli klidně hrát i lepší soutěže. Vazby mezi nimi byly užší než dnes, byl tam základ ze Vsetína nebo Sparty. Byli jsme hodně stmelení,“ popsal Michal Broš, který v roce 2000 na MS debutoval.

Výsledek turnaje

Finále: Česko Slovensko 5:3

Zápas o bronz: Finsko Kanada 2:1