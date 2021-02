V brance Hanáků se po více než čtyřech měsících objevil Adam Wolf, který naposledy odchytal zápas v Sokolově na začátku října.

„Ondra Bláha měl volno. Adam Wolf to věděl a musím říct, že chytal výborně. Sice dostal čtyři branky, ale tři byly z toho začátku, za ty nemohl. Možná ten čtvrtý gól, na ten trochu naletěl, ale jinak chytal velmi dobře,“ chválil Wolfa prostějovský trenér Jiří Šejba.

Jako první se prosadili domácí, kteří hned v první minutě otevřeli skóre zápasu. Jágr překazil Jestřábům rozehrávku a poté předložil puk do zcela odkryté klece Tomáši Gumanovi, který již neměl problém s tím dostat puk do sítě.

I druhé střídání první kladenské formace ve složení Jágr – Plekanec – Guman skončilo gólem. Tentokrát se na brankovišti po Jágrově pasu prosadil Tomáš Plekanec a domácí vedli již o dvě branky.

Kluci viděli Jágra s Plekancem a nehráli

„Vstoupili jsme do toho strašně vlažně. Kluci asi viděli Jágra s Plekancem a hráli odevzdaně. Dostali jsme z toho rychlé branky,“ nebyl spokojený s úvodem utkání Šejba.

Hrůznou první desetiminutovku pro svěřence trenéra Šejby podtrhla kladenská třetí branka v přesilové hře, kterou zařídil střelou z pravé strany Antonín Melka.

„Koncová část první třetiny už ale byla lepší. Bylo vidět, že jsme se začali zvedat,“ popisoval kouč Jestřábů.

Druhá perioda začala úplně opačně než ta první. Hanáci po nepovedeném úvodu dostávali domácí pod tlak, což nejdříve vyústilo v obrovskou šanci Kauta a o pár minut poté i v první branku Prostějovských z hole Matěje Nováka.

„Druhou třetinu jsme hráli vesměs dobře. Škoda jen že ze šancí, které máme, nedáme branky. To se pak těžko vyhrává,“ litoval Šejba.

Ke konci druhé části dokonce měli prostějovští hokejisté šanci dotáhnout se na rozdíl jediné branky. Tomáš Jandus společně se spoluhráči vyrazil do situace tři na jednoho, ale ani nadvakrát Košarišťana nepřekonal.

„Mohlo to být o jeden gól a měli bychom celou třetinu před sebou. Měli jsme tam přesilovky, takže by šance byly. Nicméně to někdy řešíme špatně. Ukazujeme si to na tréninku, ale poté v zápase je to jinak,“ ví prostějovský trenér.

To, co se Jandusovi nepodařilo, nakonec dokázal na začátku třetí třetiny Matěj Novák, který využil přesilovou hru a svou druhou brankou v utkání snížil stav na jednobrankový rozdíl.

Hanáci se dál hnali za vyrovnáním a díky faulům kladenských ikon Jágra a následně Plekance měli ke konci třetí třetiny dvě početní výhody pět na čtyři. Jenže místo srovnání přišla branka domácích v druhém oslabení z hole Ondřeje Machaly, který ujel prostějovské obraně, rozhýbal si Wolfa a poté zasunul puk za brankovou čáru.

„Měli jsme dost přesilových her, ale moc jsme si s tím hráli a mysleli jsme si, že hrajeme asi s Kadaní. To takhle nejde. Musí tam být statečnost, vlítnout na soupeře a hotovo. Budou se to muset naučit, pokud chtějí hrát někde výš nebo pokud chceme pomýšlet na nějaká další kola v play-off,“ vysvětluje osmapadesátiletý trenér.

Další branky na kladenském stadionu k vidění nebyly, a tak Hanáci přišli o pětizápasovou šňůru výher a i podruhé v sezoně s Kladnem prohráli.

Derby s Přerovem

V sobotu čeká svěřence trenéra Šejby hanácké derby s Přerovem, se kterým v prvním střetnutí prohráli a mají mu co vracet. Jindy velmi atraktivní utkání, které vždy slibovalo plný stadion, se ovšem musí, jak již víme, bohužel obejít bez diváků. Utkání začíná v 17 hodin.

„Chytat by měl Ondra Bláha. V zápase s Kladnem nám ale odstoupil Hrníčko, tak snad to bude do soboty v pořádku. Mezi Prostějovem a Přerovem je rivalita, takže z tohohle pohledu nás čeká určitě zajímavé utkání. Diváků je škoda, ale nedá se s tím nic dělat,“ dodal na závěr.

Rytíři Kladno – LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Guman (Jágr, Frye), 4. Plekanec (Kubík, Jágr), 8. Melka (Račuk, Marosz), 56. Machala (Snuggerud) - 27. Novák (Žálčík, Kaut), 45. Novák (Ouřada, Chlán). Rozhodčí: Valenta, Šindel – Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 7:1. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: Bez diváků.

Kladno: Košarišťan - Frye, Mikliš, Snuggerud, Zacharčuk, Suchánek, Kehar, Zajíc - Jágr, Plekanec, Kubík - Račuk, Marosz, Guman - Melka, Pitule, Hlava - Hajný, Filip, Machala. Trenér: David Čermák.

Prostějov: Wolf - Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Staněk, Krejčí, Kellner - Mrázek, Bartoš, Gago - Žálčík, Kaut, Novák - Ouřada, Chlán, Hrníčko - Podlaha, Vachutka, Jandus. Trenér: Jiří Šejba.