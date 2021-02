Prostějovský útočník Matěj Novák si v Kladně připsal dvě branky, proti Přerovu asistoval u prvního gólu Jestřábů. Ani jednou ale jeho snaha k bodům nevedla. V obou zápasech rozhodl vstup do utkání, který Prostějovu vůbec nevyšel.

„Začátek zápasu nebyl nic moc. Bylo to to samé jak v zápase s Kladnem, kdy jsme prohrávali o tři branky po první třetině. Těžko se to potom hraje,“ popisoval rodák z Třebíče.

Naopak druhá třetina v derby s Přerovem vyzněla jasně pro Jestřáby a ti dokonce sahali po vyrovnání. Předcházelo tomu ale rušno v kabině.

„Byl to vykřičník, že takto to dál nejde. Všechno jsme změnili a lépe se nám dařilo sbírat puky u nich v pásmu. Poté jsme to stáhli. Myslím, že jsme byli i lepší a je škoda, že jsme už tam nesrovnali nebo nešli dokonce do vedení,“ mrzelo Nováka.

Utkání následně také ovlivnila prodleva mezi druhou a třetí třetinou, kdy přerovští hráči kvůli údajnému napadení řidiče svého autobusu fanoušky Jestřábů odmítli nastoupit. Po zhruba deseti minutách se ale zápas opět rozběhl.

„Určitě to každého z nás ovlivnilo, i když by nemělo. Nebyli jsme koncentrovaní, protože přestávka byla delší. Dostali jsme branku po blbém střídání a Přerov si to už pohlídal a těžko se s tím pak něco dalo dělat,“ vysvětlil Novák.

Forvard nastupující s číslem 44 také přiznal, že to nebylo to pravé derby.

„Chybí diváci. Vždy přišlo hodně lidí jak u nás, tak i v Přerově. Je to bez nich takové nemastné neslané. Rivalita je cítit a diváci tomu vždy dodali něco navíc, je to škoda,“ řekl závěrem.