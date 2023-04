V šestém zápase semifinále play-off Chance ligy mezi Prostějovem a Vsetínem vybuchl stadion nadšením pouze jednou. Stalo se tak v úplně poslední vteřině druhé třetiny po střele Jakuba Illéše. V tu chvíli totiž domácí tým srovnal s Valachy krok na 1:1 a v očekávání většiny osazenstva byl jednoznačný obrat ve třetí dvacetiminutovce. Ten ale nakonec i kvůli řadě spálených šancí nepřišel. Samotný Illéšův gó navíc vyvolal vlnu kontroverzí, jelikož s velkou mírou pravděpodobnosti padl až po vypršení vymezeného času.

Jakub Illéš | Foto: Deník/David Kubatík

„Jistý jsem si popravdě nebyl. Vůbec jsem v tu chvíli netušil, jaký je čas. A rozhodčí ukázal gól, takže platil. Víc k tomu nemám co říct," přiznal Jakub Illéš.

I přes tento možná kontroverzní moment, který měl potenciál celý průběh utkání silně ovlivnit, byli Hanáci po velkou část jeho průběhu lepším týmem a hlavně kvůli chybějícímu štěstí svůj gólový účet nedokázali rozšířit. Navíc prohráli po velmi smolném gólu, kdy si puk srazil do vlastní klece Dominik Malák.

Necítíme nic jiného než obrovské zklamání, říká po vyřazení Venkrbec

„Gól byl samozřejmě velice smolný, na druhou stranu ale možná ten náš neměl platit. Je to těžké hodnotit. Bezesporu to ale mrzí, protože hosté na rozdíl od nás neměli téměř žádné další šance, kdežto my jsme jich měli hromadu. Škoda, že si to už nemůžeme rozdat v sedmém zápasu," přemítal.

„Za stavu 1:3 jsme tahali za kratší konec a i přesto jsme Vsetín porazili a v dnešním zápase přehrávali. Skvělým důkazem toho bylo posledních pět minut, kdy jsme dali dvě tyčky a gólman s obránci nevěděli, kam dřív skočit. Rozhodlo štěstí a asi i šířka kádrů. Nyní jim přeji hodně štěstí do finále a celkově si přeji, ať se v něm hraje atraktivní hokej," pokračoval ještě.

Totter po konci sezony: Měli jsme úzký kádr, mládež je v katastrofálním stavu

Právě šíře kádru mohla být skutečně rozhodujícím aspektem. Zatímco Jestřábi odehráli téměř celou sérii pouze na tři pětky, Valaši problémy tohoto rázu řešit vůbec nemuseli. A to se v klíčových momentech nejspíše projevilo.

„Play-off bylo samozřejmě dlouhé, ale postupem času už člověk síly neřeší a soustředí se pouze na hru a výkon. Je tedy už celkem jedno, zda hrajeme na tři nebo čtyři lajny, myslí si ale Jakub Illéš.

Zdroj: Deník/David Kubatík