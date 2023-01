Jeho okamžik slávy se zrodil v probíhající 43. minutě zápasu, když svou nekompromisní ranou od modré čáry zvýšil skóre nervózního a vyhecovaného zápasu na 3:1 pro své Jestřáby. Tento přesný zásah se později ukázal jako vítězný, jelikož se Zubři zmohli už pouze na snížení zásluhou Kratochvila.

„Hašan zatáhl puk dolů do pásma, já jsem tam dojel a on mi ho parádně naservíroval na modrou. Nenapadlo mě v tu chvíli nic jiného, než do toho pořádně praštit. Viděl jsem navíc, že před brankou skvěle cloní Honza Maruna s Tomášem Jandusem. Ti udělali obrovský kus práce," popisoval šťastný střelec celou situaci ze svého pohledu.

Celkově se pro čtyřiatřicetiletého borce jednalo o druhý gól a třetí kanadský bod ve dvaadvaceti odehraných zápasech. A jelikož zrovna neplatí za vyhlášeného střelce, je nutno dodat, že stejného čísla dosáhl naposled v sezoně 2017/2018 v dresu tehdy ještě prvoligového Havířova.

„Když se o mě říká, že dávám jen jeden gól za sezonu, tak musím všem oznámit, že už se jedná o zastaralý údaj," řekl se smíchem ve tváři. „V podstatě jsem ale hlavně rád za to, že máme tři body a tím to pro mě hasne," doplnil.

A i když by se dalo říci, že se v jeho případě jedná ve své podstatě o svátek, v kabině žádnou klasickou „pokutku" neočekává. „Nic jsem v kabině nevypisoval, takže snad platit nebudu. Doufám ale, že jste mě touto otázkou klukům nenapráskal," smál se.

Výhra, kterou svým přesným zásahem Staněk zařídil, je ale pro Prostějovské velice důležitá. Kromě toho, že ovládnout derby je důležité vždy, dokázali díky tomu přerušit i dvouzápasouvou šňůru bez bodu a také se vrátit zpět na páté místo.

„Vždycky je lepší sérii proher co nejrychleji ukončit. Jinak se v tom člověk začne babrat a další nezdary začnou co nevidět přicházet. Myslím si ale, že je náš tým dobře složený. Jak po herní stránce, tak i po té charakterové a rozhodně bychom neměli prohrávat více než dva, maximálně tři zápasy v řadě," uzavřel Robin Staněk.