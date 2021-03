Na rozdíl od prvních dvou střetnutí vyšel tentokrát začátek utkání lépe hostům, kteří se hned zkraje páté minuty z hole Michala Hoťka ujali vedení.

„Hřiště v Prostějově je větší. V Porubě nám to fungovalo, protože jsme byli více natěsno. Bohužel se projevila větší zkušenost a kvalita hráčů na straně soupeře,“ vysvětloval důvody horšího startu svých svěřenců prostějovský trenér Jiří Šejba.

Druhou branku Porubských v první části přidal po dobré práci na brankovišti Adam Raška.

„V první třetině byl soupeř lepší. Hráli jsme bez překvapení, pořád do plného postavení,“ vysvětloval Šejba.

DRUHÁ ČÁST PRO JESTŘÁBY

Prostřední perioda naopak patřila Hanákům, kteří se hnali za vyrovnáním a měli několik šancí na to zápas minimálně vyrovnat. Jenže z mnoha příležitostí se radovali pouze jednou. Zafungovala jen osvědčená dvojice Mrázek – Bartoš, když druhý jmenovaný střelou do prázdné klece snížil.

„Ve druhé třetině jsme udělali pár změn. Začali jsme to rychleji otáčet a najednou jsme hráli u nich. Potom jsme měli dvě šance do prázdné, kdy musíme dát gól. Bohužel jsme ho nedali a to bylo asi rozhodující,“ mrzelo kouče Jestřábů.

HATTRICK PRO ENDÁLA

I z kraje třetí třetiny měli svěřenci trenéra Šejby možnosti na to vstřelit branku, jenže jak Novák, tak Bartoš porubského brankáře nepřekonali. Proto se potřetí v zápase prosadili hosté zásluhou Lukáše Endála.

„Bylo to rovnovážné. Bohužel jsme dostali třetí branku z teče, což se poté už těžko otáčelo. Neměli jsme tolik nebezpečných střel. Kluci ale do toho dali všechno,“ řekl Šejba.

Endál poté přidal ještě dvě branky a zkompletoval tak ve třetí třetině hattrick, čímž stvrdil postup svého týmu mezi nejlepší osmičku Chance ligy. Pro Hanáky naopak sezona skončila.

„Máme tam šance, ale když nedáme góly do prázdné, je to pak těžké,“ mrzelo Šejbu.

V SÉRII CHYBĚLY GÓLY A ŠTĚSTÍ

Jestřábi se ale nemají za co stydět. V prvních dvou střetnutích dlouho vedli a už to vypadalo, že by si mohli domů přivést alespoň jedno vítězství. Rozhodně si prodloužení série zasloužili.

„Byly to vyrovnané zápasy, ale rozhodovala kvalita hráčů a branky, které padaly na straně soupeře. My jsme dělali individuální chyby a chybělo nám štěstí. Nicméně všechny tři zápasy jsme odehráli dobře takticky. Bohužel se ale hraje na góly, kterých jsme dali méně,“ ví prostějovský trenér.

A jak to vypadá s jeho dalším působením v Prostějově? „Musíme se domluvit s Jirkou Vykoukalem. Nechci na to teď hned dál reagovat,“ dodal na závěr rodák z Pardubic.

LHK Jestřábi Prostějov – HC RT TORAX Poruba 2011 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 28. Bartoš (Mrázek) – 6. Hotěk (Kanko, Raška), 15. Raška (Urbanec, Voráček), 46. Endál (Szathmáry, Toman), 50. Endál (Špaček, Toman), 59. Endál (Hudeček). Rozhodčí: Dědek, Cabák - Hranoš, Otáhal. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Piegl, Hrdinka, Drtil, Krejčí, Staněk, Matyáš – Mrázek, Bartoš, Hrníčko – Motloch, Chlán, Gago – Novák, Kaut, Jandus – Žálčík, Janeček, Vachutka. Trenér: Jiří Šejba.

Poruba 2011: Muštukovs – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák, Voráček, Urbanec – Sikora, Hudeček, Pořízek – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal – Hotěk, Toman, Endál – Špaček, Raška, Kanko. Trenér: Karel Suchánek.