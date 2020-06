Nicnedělání je jim cizí.

"Nápad na vytvoření nového graffiti vyplynul tak nějak z dlouhého volna mezi sezonami. Pouliční umění je nedílnou součástí fanouškovské kultury jak u nás, tak především v zahraničí. Ty nejlepší tábory ultras mají klidně i trojciferný počet graffiti. Kromě zkrášlení dané oblastí slouží také k propagaci svého klubu," informovali Deník zástupci Fans of Prostějov.

Celkem se na tvorbě podílelo dvanáct fanoušků.

"Když nepočítáme grafický návrh, tak samotná práce na místě trvala zhruba deset hodin. Už nyní připravujeme podklady pro nová díla, kterých chceme po Prostějově do konce léta vytvořit ještě alespoň deset. V průběhu sezony už se budeme pochopitelně zabývat děním na tribunách," doplňují autoři graffiti.

Nechat si zkrášlit oprýskanou zeď může každý.

"Na závěr bychom chtěli požádat čtenáře, pokud by měl někdo z nich volnou či nevábně vypadající zeď nebo garáž, může se nám ozvat do zpráv na facebookové stránce Fans of Prostějov. Připravíme grafický návrh a na vlastní náklady se po odsouhlasení pustíme do díla," nabízejí fanoušci a uzavírají: "Podpoříte prostějovský hokej a zároveň bude vaše nemovitost vypadat zase o něco lépe."