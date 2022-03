Pardubice jsou ve čtvrtfinále. Krejčí přiblížil Olomouc postupu, Brno stále žije

/FOTO/ Hokejisté Pardubic jako první postoupili z předkola do čtvrtfinále play off. Dynamo vyhrálo v Chomutově nad Karlovými Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládlo 3:0 na zápasy a čekají ho České Budějovice. Jediný zápas dělí od postupu Olomouc, o jejíž výhře 3:2 nad oslabenými Vítkovicemi rozhodl hvězdný David Krejčí. Mladá Boleslav porazila Plzeň 5:3 a v úterý může slavit postup do čtvrtfinále. Vyřazení naopak odvrátilo Brno.

Hokejisté Pardubic ovládli sérii předkola s Karlovými Vary 3:0 na zápasy. | Foto: ČTK

Mladá Boleslav - Plzeň 5:3 Hosté z Plzně sice dokázali otočit vývoj utkání z 0:2 na 3:2, ale v poslední pětiminutovce třikrát inkasovali a v sérii hrané na tři výhry prohrávají 1:2. Dvěma góly se na výhře Bruslařů podíleli Matyáš Kantner a Miloš Kelemen. Boleslav vyhrála zápas zvratů a v úterý bude mít mečbol Branky a nahrávky: 7. Eberle (O. Najman), 27. Kantner (Šťastný, Lintuniemi), 56. Kelemen (Fořt), 57. Kantner (Jánošík, Pláněk), 60. Kelemen - 36. G. Thorell (Blomstrand), 50. Bulíř (Čerešňák, Blomstrand), 53. M. Lang (Dzierkals, Budík). Rozhodčí: Šír, Lacina - Komárek, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití:0:1. Diváci: 2983. Stav série: 2:1.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - J. Stránský, Bičevskis, Grim - Šťastný, Kotala, Kantner - Eberle, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter. Trenér: Rulík.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kaňák, Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička, Malák - Dzierkals, Kodýtek, M. Lang - Schleiss, Bulíř, F. Suchý - Dufek, G. Thorell, Blomstrand - Dvořák, F. Přikryl, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha. Olomouc - Vítkovice 3:2 Olomouc zdolala zdravotními problémy zdecimované Vítkovice 3:2 a vede 2:1 na zápasy. Ostravané, kteří neuspěli s odložením zápasu u soupeře ani u svazu, dvakrát vyrovnali. V čase 57:26 ale rozhodl o vítězství Hanáků hvězdný útočník David Krejčí. Vítkovický vzdor uzemnil Krejčí. Mora bude v úterý útočit na postup! Branky a nahrávky: 8. Navrátil (David Krejčí), 37. Michal Kunc (Dujsík, Burian), 58. David Krejčí (J. Knotek) – 36. A. Solovjov (Lakatoš, J. Hruška), 53. Plášil (Jakub Stehlík, Fridrich). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora – Gerát, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 5050. Stav série: 2:1.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Vítkovice: Stezka – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, Prčík, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Dostálek, Flick, Fridrich – Guman. Trenéři: Holaň. Brno - Liberec 4:2 Brněnská Kometa porazila Liberec 4:2 a snížili stav série hrané na tři vítězství na 1:2. Dva góly domácích dal bronzový slovenský olympionik Michal Krištof. Kometa byla po většinu zápasu lepší, s přehledem odvrátila první postupový mečbol Bílých Tygrů a vynutila si čtvrtý duel série, který se odehraje v úterý rovněž v Brně. Kometa žije. Doma přejela Liberec, Muellerovi hrozí stopka Branky a nahrávky: 13. Kollár (P. Holík, Mueller), 17. Vincour (P. Holík, Zaťovič), 23. Krištof (Jenyš, Ďaloga), 41. Krištof (Jenyš, Ďaloga) - 39. Birner (Šmíd), 57. Gríger (Ordoš, Zachar). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 11:11. Využití: 1:1. Diváci: 7136. Stav série: 1:2.

Brno: Čiliak - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey, Jan Sedláček - Mueller, A. Zbořil, Kollár - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - Ivo Sedláček, Krištof, Jenyš - Vincour, Rákos, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous.

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Melancon, Rosandič, Kolmann, Derner, Aubrecht - A. Najman, Gríger, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, Rychlovský - Dlouhý, Šír, Čederle. Trenér: Augusta. Karlovy Vary - Pardubice 2:3 v prodl. Všechny čtyři branky v základní hrací době padly v první třetině. O postupu Pardubic rozhodl v čase 68:06 kanonýr Robert Říčka. Dynamo tak vyřadilo Energii ve stejné fázi sezony jako loni, kdy vyhrálo 3:1 na utkání. Tentokrát neztratilo ano jeden zápas. Karlovy Vary končí v soutěži na 12. místě. Branky a nahrávky: 3. Vondráček (O. Beránek), 20. O. Beránek (Flek, T. Havlín) - 15. A. Musil (Camara, Matýs), 16. Poulíček (Hrádek, J. Kolář), 69. Říčka (Poulíček). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Lederer, Ganger. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 2035. Konečný stav série: 0:3.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, D. Mikyska, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, Dlapa, Weinhold - Flek, Hladonik T. Rachůnek - Vondráček, Kulich, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, T. Mikúš, Jiskra. Trenér: Pešout.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Petgrave, Vála, Hrádek, J. Kolář, Nedbal - A. Musil, R. Kousal, Camara - Cienciala, Poulíček, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer - Matýs, T. Urban, Paulovič. Trenér: R. Král.