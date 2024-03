Už jen jediná výhra dělí hokejisty Kroměříže od triumfu v Krajské lize jižní Moravy a Zlína. Svěřenci trenéra Zdeňka Bečky po středeční výhře v Prostějově opanovali také páteční druhé finále, v domácím prostředí přehráli hanáckého rivala 4:2 a nyní mají dva mečboly. Suverénní vítěz základní části má v neděli poslední šanci na zvrat série.

Hokej, semifinále KL, SK Prostějov 1913 - Lvi Břeclav, 10.3. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

„Nálada je samozřejmě dobrá. Všichni jsme moc rádi, že jsme zvládli i druhé utkání, ale hotovo samozřejmě není. Nepředpokládám, že by tak zkušený mančaft jako je Prostějov, něco vypustil nebo zabalil,“ říká trenér Kroměříže Zdeněk Bečka.

Mužstvo právem chválil za disciplinovaní, konzistentní a taktický výkon.

„Bylo to podobné jako ve středu v Prostějově. Tentokrát jsme ale zachytili začátek a první třetinu odehráli dobře. Celkově to bylo vyrovnané utkání s šancemi na obou stranách. Gólmani zachytali, my jsme byli nakonec i díky brankám v přesilových hrách produktivnější a šťastnější,“ uvedl Bečka.

To je škoda. Eskáčko šlo ve Vlašimi do vedení, Na Hanou však neputuje ani bod

Na vedoucí trefu domácí beka Rosendorfa z 11. minuty sice brzy reagoval hostující Kolouch, ale jiný bek Strýček vrátil ještě v první třetině Kroměříži vedení, které navýšili Kaukič s Matulou.

Prostějov v závěrečné části dokázal výsledek pouze zkorigovat, na konečných 4:2 upravil Čuřík.

„Soupeř se po minulém utkání poučil, jeho hra už nebyla tak otevřená jako ve středu, kdy si možná více věřil. Teď se hrálo více zezadu, bylo to spíš taktický boj o střední pásmo,“ pronesl Bečka.

Trenér Martin Janeček má jasno. Jestřábi selhali v klíčových momentech

Kroměříž nastoupila do druhého finále i s omilostněným kanonýrem Petrem Jurčou. Jednačtyřicetiletý útočník se o svém startu dozvěděl až v den zápasu.

„Do rozjetého mančaftu se těžko naskakuje. Petr nastoupil ve třetím útoku, kterému chyběl zraněný Podešva. Neměl čas se s nikým sehrát. Byla to pro něj nekomfortní situace, ale je to zkušený borec. chápe situaci, vážnost play-off. Přijal svoji roli a pracuje pro tým. Je pro nás důležitý,“ vnímá kouč.

Rozjetí hokejisté Kroměříže ovládli první finále. Bečka: Je to jenom minikrůček

Domácím naopak znovu scházel zraněný kapitán Hubík. Hokejisté Kroměříže však těžkou šichtu zvládli i bez svého lídra. Pomohli jim skvělí fanoušci, kteří vytvořili výbornou kulisu. „Atmosféra byla super, lidé fandili, hlavně fanklub nás neustále hnal dopředu,“ vyzdvihuje Bečka.

Jeho svěřenci mohou slavit triumf v Krajské hokejové lize jižní Moravy a Zlína už v neděli, kdy je na programu třetí finálový duel. Od sedmnácti hodin se hraje v Prostějově.