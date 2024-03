Hokejisté SK Prostějov 1913 dokonali finálový obrat. Ve finále Krajské ligy jižní Moravy a Zlína otočili sérii s HK Kroměříž ze stavu 0:2 na konečných 3:2. Stejným výsledkem skončil i poslední pátý duel před téměř dvoutisícovou návštěvou na prostějovském zimáku. Eskáčko tak ve své premiérové sezoně hned oslavilo titul, Kroměříž se naopak musela smířit s třetí finálovou prohrou v řadě.

Hokejisté SK Prostějov 1913 slaví po výhře 3:2 titul. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

I když Kroměřížíští v sérii vedli už 2:0 na zápasy, poslední krok neudělali a po nedělní porážce 2:3 končí sezonu na druhém místě. Do baráže o druhou ligou jde rival z Hané. „Samozřejmě zklamání je velké. Chtěli jsme soutěž vyhrát a postoupit,“ přiznává trenér a zároveň šéf klubu Kroměříže Zdeněk Bečka.

„Zatímco předchozí dvě sezony byly upracované, ubojované, letos jsme měli nejsilnější mančaft. I finále s Prostějovem bylo po hokejové stránce nejlepší. Na to, že je to krajská soutěž, tak se hrál výborný hokej. Na naší straně byla fyzická připravenost a mládí, ale ještě nám nějaký kousek chyběl. Rezervy jsme třeba měly v nastavení hlavy. Celou sérii rozhodly zkušenosti soupeře, který měl v sestavě bývalé hvězdy první ligy, kdežto už nás jsou pouze hvězdy z kraje nebo druhé ligy,“ prohlásil.

Osobnosti byly u zlomových momentů

I nedělní rozhodující bitvu, kterou v Prostějově sledovaly téměř dvě tisícovky diváků, rozhodly známá jména. Skóre hned v 1. minutě otevřel Čuřík, druhý gól přidal Korhoň a na 3:0 zvyšoval obránce Černošek.

Kroměříž to nezabalila, až do konce střetnutí se rvala o výhru, naději. Hosty vrátil do hry v úvodu třetí třetiny Matula, šanci na zvrat přiživil v 57. minutě Šťastný. Na vyrovnání už ale přes veškerou snahu a úsilí nedosáhli, v dramatické bitvě těsně a naposledy padli.

„Srazily nás stále se opakující chyby, které takto zkušené mužstvo jako má Prostějov prostě potrestá. My jsme si taky dokázali vytvořit šance, nastřelili jsme tyčku, břevno, ale nakonec jsme to nezvládli,“ říká smutně Bečka.

Svým svěřencům moc věcí vyčítat nemohl. Borci z Kroměříže celou sezonu šlapali, dali do toho vše, ale předsezonní cíl nenaplnili. „Je to velká škoda. Chybělo málo. Žádné utkání nebylo jednoznačné, soupeř nás v žádném zápase nepřejel,“ uvedl Bečka. Zatímco Prostějov se začne chystat na baráž o druhou ligu, Kroměříži sezona skončila.

Snu o druhé lize se ale v klubu nevzdávají

„Chtěli bychom si zkusit vyšší soutěž. Možná by bylo levnější licenci od někoho koupit, ale pro mě je cennější si ji vybojovat na ledě. Uvidíme, co bude dál,“ pronesl Bečka.

Postupně začne jednat s hráči, skládat nový týmu. „Už se mi někteří hráči hlásí. Některé odchovance máme třeba v druhé lize. Rádi by se vrátili, ale kraj hrát nechtějí,“ dodává.