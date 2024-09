Robert Bureš dnes 20:13

Celorepubliková náborová akce Českého hokejového svazu zavítá v úterý do Prostějova. Akce Týden hokeje se uskuteční v úterý 24. září od 16.45 hodin na místním zimním stadionu. Rodiče mohou přivést děti ve věku od 4 do 8 let, které kromě zážitků dostanou i zajímavý dárek.