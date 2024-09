"Podmínky i směr, kterým se chceme ubírat zůstává stejný. Jelikož jsme hned v první sezoně vyhráli, jsme v situaci, že pokud se chceme posunout, musíme vyhrát opět. Pokud by se to podařilo, tak na rozdíl od loňska půjdeme i do baráže o 2. ligu," prozradil letošní cíle Karel Piňos, jednatel klubu.

Druhá liga není na pořadu dne

"V případě, že bychom obhájili loňské vítězství, do baráže půjdeme. O postupu ale nemluvíme, o možné účasti ve 2. lize bychom museli popřemýšlet," vysvětluje Piňos.

Co říká o neúčasti v loňské baráži?:

Předseda SK 1913 Prostějov, Karel Piňos, 19. září 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Kádr zůstává pohromadě

"Po tom, co opadla euforie z vítězství, jsem oslovil všechny kluky z kádru. Všichni mi řekli, že chtějí pokračovat dál. Nikdo neřekl, že končí," uvedl Michal Janeček, trenér SK Prostějov 1913.

Přišli i mladí hráči

"Kádr jsme doplnili o několik nadějných mladších hráčů. Jsou to Šimon Taršinský, Ivo Kučera, i když ten už nepatří k nejmladším. Dále ze Žďáru nad Sázavou přichází Michal Nedvěd, posledním nováčkem je Patrik Ulbrich z Komety Brno, který pochází z Vyškova," představil posily Janeček s tím, že do kádru se zapracuje i několik nadějných juniorů.

Eskáčko přišlo o hvězdu

"Bohužel nás opustil Matěj Zabloudil. Je to ale logické, na krajskou ligu se jednalo o rozdílového hráče a tak šel do vyšší soutěže. Bude hrát 2. ligu ve Vyškově. Jsme ale domluveni, že případě, že by mu tam něco nesedělo, by jeho první volbou jednoznačně Prostějov," přiblížil hlavní kouč.

Tým SK Prostějov 1913, osu jehož kádru tvoří velezkušení plejeři se zkušenostmi z extraligy nebo druhé nejvyšší soutěže měl zahájit sezonu první zápasem v neděli 15. září v Uherském Ostrohu.