Úvod vyšel lépe hostům, kteří byli první třetinu aktivnější a po zásluze se nakonec v její poslední minutě prosadili. Po pěkné akci překonal Bláhu střelou z první Jan Kloz.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala, nicméně branka k vidění nebyla.

Na začátku poslední části pak domácí přeci jen srovnali, když dokázali využít svou pátou přesilovou hru v zápase. Právě zde byl asi největší problém, jelikož Hanáci ze sedmi nabídnutých příležitostí využili pouze jednu.

„Hráli jsme to špatně. Poté jsme to zjednodušili, dali jsme dva hráče před branku a tři nahoru a najednou i z nahození byly nebezpečné puky. Měli jsme to ale začít hrát dřív, nicméně naše přesilovkové pětky mají něco secvičeno, tak jsme to nechali. Bohužel to ale nefungovalo, tak jsme to museli změnit,“ vysvětloval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Zápas poté dospěl až do prodloužení, ve kterém po dvou minutách využili hosté špatného prostějovského střídání a utkání rozhodli, když se svou druhou brankou v zápase prosadil Kloz.

„První třetinu měli vsetínští hráči lepší pohyb, a proto dali branku. Ve druhé části jsme odehráli dobré oslabení, kde jsme měli pár zbytečných vyloučení. Díky zjednodušení přesilových her jsme poté srovnali a máme bod. Je to ale škoda. Dostali jsme branku po našem špatném střídání,“ litoval ztraceného bodu kouč Jestřábů.

V ZÁPASE DOMINOVALI BRANKÁŘI

Hlavní pozornost v utkání se upínala na oba gólmany, kteří předváděli parádní zákroky. Hlavně domácí Ondřej Bláha Jestřáby držel v první třetině, za což dostal i pochvalu od trenéra Šejby.

„Oba brankáři chytali velmi dobře. Více příležitostí ke vstřelení branky měli hosté, ale výborný výkon našeho brankáře nás držel pořád v zápase. Na druhé straně Vsetín také podržel brankář. Při takovýchto utkáních prostě moc gólů nepadá,“ chválil gólmany prostějovský kouč.

TÝM PO PAUZE? MŮŽEME USPĚT S KÝMKOLIV

Hanáci se po kolísavém začátku sezony po pauze celkem chytli, když ve všech pěti utkáních dokázali bodovat a tři z nich dokonce vyhráli.

„Tým ukázal, že má sílu. Dokážeme hrát pěkný hokej i bez velkých hvězd, který je podložený kondicí a taktikou. Výsledky začaly poté přicházet postupem času. Změnili jsme vývoj hry a rozhodně se nemáme za co stydět. Hrajeme dobrý hokej a můžeme uspět proti každému,“ zhodnotil Šejba utkání po pauze.

DOHRÁVKA S PORUBOU KONCEM ROKU

Sobotní odložené utkání kvůli nákaze ostravského týmu bylo odloženo a vypadá to, že Hanáci stihnou ještě jeden zápas do konce roku právě s celkem z Ostravy.

„Ještě uvidíme. Vypadá to tak na devadesát procent, že by to mělo klapnout 30. prosince. Stát se ale může cokoliv. Nechceme to hrát v lednu, protože je tam spousta dalších zápasů,“ říká Šejba.

Hanáci si tak po třech výhrách připsali sedmou porážku v řadě a drží se v první desítce Chance ligy.

LHK Jestřábi Prostějov – VHK ROBE Vsetín 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Drtil (Mrázek) – 20. J. Kloz (Kucharczyk, Bartko), 62. J. Kloz (R. Vlach)

Prostějov: Bláha – Pěnčík, Matyáš, Piegl, Drtil, Rudl, Staněk, Hrdinka – Vachutka, Bartoš, Mrázek – Hrníčko, T. Kaut, Motloch – T. Jandus, M. Novák, Žálčík – Podlaha, Janeček.

Vsetín: Málek – Smetana, Jenáček, Bartko, Hryciow, Jenáček, Kudělka, Štach – Gorčík, Pechanec, Březina – Kucharczyk, J. Kloz, Machač – A. Zeman, R. Vlach, Babka – Gajarský, Šilhavý, Hořanský.

Jiří Horák